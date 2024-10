Temptation Island 2024, le pagelle: "disastro" Mirco, l’esempio di Valerio

I punti chiave Le coppie di Temptation Island

È andata in onda ieri sera, 8 ottobre, la quinta puntata della nuova edizione di Temptation Island che ha visto proseguire il viaggio nei sentimenti delle sei coppie rimaste in gioco, che stanno mettendo alla prova il loro amore sull’Isola delle "tentazioni". Alfred e Anna, dopo l’avvicinamento del fidanzato alla tentatrice Sofia, hanno deciso di uscire separati dalla trasmissione; Diandra e Valerio, invece, hanno scelto di continuare a vivere la loro storia fuori. A fare gli onori di casa, il conduttore Filippo Bisciglia. Ecco le pagelle della quinta puntata.

Federica e Alfonso – LUI voto 5; LEI voto 5

Convivono da quasi un anno e stanno insieme sin da giovanissimi. Il problema nella loro coppia è la forte gelosia di Alfonso che, a detta sua, fa parte dell’amore. Le cose iniziano a precipitare quando il fidanzato scopre l’avvicinamento di Federica al single Stefano. Se fino a quel momento, infatti, Alfonso aveva vissuto da “fantasma” all’Is Morus Relais, le immagini della fidanzata ed il tentatore lo hanno fatto “risvegliare”. Così, si avvicina alla single Silvy, confessando di dover iniziare a pensare solo a sé. Tuttavia, tra il dire il fare c’è di mezzo il mare: è bastata una mela tra Federica e il tentatore per farlo andare su tutte le furie (povero villaggio, interamente vittima della sua ira). Per Alfonso non ci sono dubbi: la fidanzata sta “superando il limite”. È ancora presto per dirlo, ma l’impressione è che alla fine i due usciranno insieme, per il momento tutto piatto.

Diandra e Valerio - LUI voto 7; LEI voto 7

Fidanzati da sette anni e mezzo, Diandra e Valerio vivono a Roma, dove lei è imprenditrice e svolge anche la professione di veterinaria. La coppia, però, è arrivata ad un punto cruciale del loro rapporto: lei vuole restare nella Capitale, mentre lui sogna di tornare a Brindisi. Una scelta di vita che sta mettendo a dura prova il loro amore e ha dato il via ad una serie di incomprensioni che sono esplose anche all’Is Morus Relais. Una volta arrivati al falò di confronto (voluto da Valerio, dopo aver scoperto che la fidanzata iniziava a stare bene senza di lui), i due hanno deciso di dividere le loro strade (tra le lacrime di Diandra). Tuttavia, la notte porta consiglio; così, il giorno dopo la loro separazione, Valerio chiede di poter incontrare l’ex (?) fidanzata al falò. Il motivo? Una lettera scritta in una notte insonne, trascorsa all’insegna dei ripensamenti. Finalmente, le emozioni hanno avuto la meglio su Valerio (ed il suo orgoglio); per questo, con grande tenerezza, ha espresso i suoi sentimenti a Diandra che, dal canto suo, non ha potuto fare a meno che ascoltare. Morale della favola? Vissero tutti felici e contenti (almeno per una volta).

Anna e Alfred – LUI voto 3; LEI voto 5

Partecipano a Temptation Island perché Anna sospetta che Alfred l’abbia tradita più volte, ma, appena arrivati nel villaggio, la situazione peggiora: la ragazza scopre nuove e scomode verità. Il fidanzato rivela che “da una parte” vorrebbe vivere la vita da “single”, salvo poi avvicinarsi alla tentatrice Sofia con cui nasce un’evidente complicità. È per questo che la coppia è arrivata ad un punto di non ritorno, quando Alfred – come se nulla fosse – ha baciato la single, prima di chiedere un falò di confronto alla fidanzata (ricordandosi, evidentemente tardi, della sua esistenza). Di fronte ad Anna, tenta di giustificare il suo comportamento (seppur con scarso risultato), mentre lei sembra incapace di accettare la realtà. Mai parole furono più giuste di quelle pronunciate da Filippo Bisciglia che ha ricordato ad Anna di dover iniziare a pensare a se stessa. La questione è una: i sentimenti possono cambiare e gli amori possono finire, ma tutto deve accadere nel rispetto reciproco. E proprio questo rispetto è venuto meno nel momento in cui Alfred si è avvicinato a Sofia, sapendo di avere la fidanzata dall’altra parte del villaggio.

Mirco e Giulia – LUI voto 3; LEI voto 6.5

Gulia e Mirco stanno insieme da 9 anni e vivono insieme da 3. È lei a scrivere a Temptation Island perché teme che il loro rapporto si stia spegnendo. Una volta arrivati all’Is Morus Relais, Mirco si avvicina alla single Alessia e la loro complicità pare essere subito evidente. È per questo che Giulia cerca “riparo” nel single Bruno, lasciandosi andare a confidenze importanti, oltre che ad un’infinità di grattini e abbracci. È la chiamata nel pinnettu per Giulia che fa precipitare gli eventi: lei è sicura e convinta dei suoi sentimenti e vorrebbe ricucire il rapporto con il fidanzato. Così, chiede il falò di confronto immediato a Mirco che, di tutta risposta, lo rifiuta perché vuole pensare “per una volta” a se stesso. Proprio quando la fidanzata si convince a dare del tempo a Mirco, lui propone alla single di uscire fuori per un weekend. Insomma, Mirco voleva proprio pensare soltanto a se stesso. Tutti noi fermi al momento in cui Filippo Bisciglia a bordo di un motoscafo tenta di raggiungere il fidanzato che in esterna con la single afferma fiero: “È solo l’inizio”. “Peccato” che la magia del momento sia stata interrotta da una nuova richiesta di falò.

Che dire, caro Mirco, speriamo che non tutti quando vogliono prendersi del tempo per sé lo facciano nel tuo stesso modo.

Per il quinto appuntamento con il prime time, il docu-reality di martedì sera ha registrato il 23.9% di share.