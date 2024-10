Temptation Island 2024, le pagelle: l’incoerenza di Mirco, la rinascita di Titty

Ascolta ora 00:00 00:00

È andata in onda ieri sera, 15 ottobre, la sesta e penultima puntata della nuova edizione di Temptation Island che ha visto proseguire il viaggio nei sentimenti delle quattro coppie rimaste in gioco, che stanno mettendo alla prova il loro amore sull’Isola delle “tentazioni”. Mirco e Giulia, dopo l’avvicinamento del fidanzato alla tentatrice Alessia, hanno deciso di uscire separati dalla trasmissione, esattamente come Michele e Millie. A fare gli onori di casa, il conduttore Filippo Bisciglia. Ecco le pagelle della sesta puntata.

Le coppie di Temptation Island

Mirco e Giulia – LUI voto 3; LEI voto 7

Fidanzati da nove anni, vivono insieme da tre. Lei teme che il loro rapporto non sia più solido come prima, lui partecipa a Temptation Island perché ha dei dubbi sulla loro relazione. Arrivati all’Is Morus Relais non se le sono mandate di certo a dire, palesando tutte le difficoltà della loro relazione. Mirco – alla ricerca di “leggerezza” – si avvicina alla single Alessia; Giulia, invece, instaura un bel rapporto con il tentatore Bruno. Al peggio non c’è mai fine: quando la fidanzata chiede il falò di confronto, Mirco prima declina l’invito e poi decide di trascorrere il weekend insieme alla tentatrice. Naturalmente, Giulia decide di chiedere un nuovo falò anticipato al fidanzato che, nel frattempo, era sulla barca con Alessia. Tutti noi fermi al momento in cui Filippo Bisciglia – sulle note dei Pirati dei Caraibi - va a “caccia” del fidanzato che se la ride come se nulla fosse tra un tuffo e un altro, dopo aver trascorso una notte insonne all’insegna delle coccole. All’ultimatum di Giulia, il giovane (tra le lacrime di Alessia) decide di presentarsi al falò, dove ad attenderlo c’era lei furibonda (giustamente). Una volta ritrovatisi uno di fronte all’altro, i due hanno confessato di amarsi ancora, ma di avere delle forti mancanze. Insomma, a quanto pare, l’esperienza a Temptation Island non è servita poi così tanto e, soprattutto, qualcosa non torna: Mirco dice di essere innamorato di Giulia, ma rivela ad Alessia di volere andare oltre ad un semplice caffè e alla fine decide di uscire da solo. Viva la coerenza.

Michele e Millie – LUI voto 5; LEI voto 5

Fidanzati da un anno e dieci mesi, Millie scrive a Temptation Island perché si sente giudicata da Michele che pare non accettare il suo essere troppo estroversa. Una volta iniziata l’avventura a Temptation, Millie si avvicina al single Alex, mentre Michele afferma di non volere andare a convivere con lei. Chiamato nel pinnettu, il fidanzato vede delle nuove immagini di Millie e il tentatore che lo fanno andare su tutte le furie. Ma le cose precipitano ulteriormente, quando arrivano dei nuovi filmati per Michele: al lancio della bottiglia ci eravamo abituati, a quello del pouf (che finisce sul tetto) no. Il fidanzato la convoca al falò di confronto e lei accetta. Sul tronco, lui è sicuro dei suoi fatti e ribadisce di non riuscire a fidarsi di lei che, dal canto suo, è convinta di non aver fatto nulla di male. Morale della favola? I due escono separati, ma noi siamo certi che le cose a distanza di tempo prenderanno una piega diversa.

Antonio e Titty – LUI voto 3; LEI voto 6.5

Dalla proposta di matrimonio al declino. Partecipano a Temptation Island per mettere alla prova il loro amore, ma appena arrivati all’Is Morus Relais, Titty scopre un’amara verità: il fidanzato non prova più gli stessi sentimenti per lei e, come se non bastasse, senza problema alcuno, si avvicina alla single Saretta. È per questo che la fidanzata, in preda alla rabbia, butta l’anello della proposta di matrimonio nel fuoco e poi si avvicina ad uno dei tentatori nel villaggio. La rinascita di Titty è la sua vera rivincita, dinanzi ad un Antonio che si arrabbia persino quando la vede più serena. Colpo di scena: Antonio riceve un bel (meritatissimo) due di picche da Saretta; così, quando le propone di fare un’esterna, lei declina l’invito, dicendo di non volerlo illudere e poi decide anche di abbandonare il villaggio. Dinanzi a cotanta bassezza, Titty decide di richiedere un nuovo falò di confronto ad Antonio che, questa volta, accetta, probabilmente non aveva altra scelta. Alla fine, i due escono inevitabilmente separati.

Che dire, Antonio ha sicuramente battuto un record:. Chapeau.

Per il sesto appuntamento con il prime time, il docu-reality di martedì sera ha registrato il 23.1% di share.