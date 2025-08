Temptation Island 2025, le pagelle: Alessio e Sonia “l’udienza è tolta”, Maria Concetta come l’ispettore Derrick

È andata in onda ieri sera, giovedì 31 luglio, l’ottava e ultima puntata della nuova edizione di Temptation Island che ha visto volgere definitivamente al termine il viaggio nei sentimenti delle coppie approdate nel villaggio delle “tentazioni” per mettere alla prova il loro amore. Così, abbiamo scoperto quale è stato il destino dei protagonisti di questa edizione ad un mese di distanza dal falò di confronto. Ecco le pagelle dell’ultima puntata.

Le coppie di Temptation Island

Valentina e Antonio – LUI voto 8; LEI voto 8

Valentina scrive a Temptation Island perché, pur essendo ancora innamorata di Antonio, sente di non potersi fidare più di lui. Antonio, dal canto suo, è convinto che usciranno da questa esperienza nel migliore dei modi e più forti di prima. Arrivati al villaggio, Valentina scopre della debolezza di Antonio perché “la carne è carne”. Tuttavia, dopo un iniziale fuoco di paglia, proprio Antonio – che sembrava quello più “pericoloso” in quanto a fedeltà in questa edizione – si è rivelato essere un gran gelosone. Ma non soltanto, il Napoli e la Tribuna Posillipo hanno fatto crollare tutte le sue certezze, così da mettere in atto un piano per fare arrabbiare la fidanzata che, di tutta risposta, ha immediatamente richiesto un falò di confronto. Ed è proprio lì che, contro ogni pronostico, chiede a Valentina di sposarlo. Ad un mese di distanza, pare essere tutto rose e fiori ed entrambi rivelano di essere più forti di prima, esattamente come aveva auspicato il nostro “uomo tigre”. Così, Antonio promette di rinunciare a qualche partitina per lei, mentre Valentina si è tatuato il nome del fidanzato sul braccio. Insomma, tutto pare essere tornato al suo posto (addirittura Valentina promette di andare a vedere il Napoli in curva e non in tribuna Posillipo) ad eccezione di una cosa: il gazebo, il nostro amatissimo e famosissimo gazebo, si è rotto.

Denise e Marco – LUI voto 5; LEI voto 7

Lui per lei ha cambiato vita, ma la recente scoperta di un vecchio tradimento da parte di Marco ha fatto crollare tutte le certezze di Denise che ha deciso di scrivere a Temptation Island. Nel villaggio, la vicinanza della fidanzata al single Flavio ha mandato su tutte le furie Marco. Il motivo? Non poteva accettare di essere paragonato da Denise al tentatore 24enne ed è per questo che richiede immediatamente un falò di confronto. Una volta ritrovatisi uno di fronte all’altro, lui decide di mettere un punto alla loro storia, ma alcuni giorni dopo, lei chiede di poterlo incontrare per darsi una seconda possibilità ed effettivamente così è stato. A nulla però è servito, perché a un mese di distanza, i problemi non sembrano essersi risolti. Lui ha, infatti, deciso di chiudere la relazione perché si sente troppo controllato, non accettato e, al contempo, sente di non essere pronto per avere una famiglia con lei. Sarà forse che, come ammette dinanzi a Filippo Bisciglia, il sentimento non è poi così forte? Lei, nel frattempo, ammette di stare molto male ed è consapevole di non potersi “accontentare di un amore a metà”. Sarà davvero giunta la fine? I dubbi restano.

Simone e Sonia – LUI voto 6; LEI voto 6

È Simona a scrivere a Temptation Island perché è convinto che la loro storia sia arrivata ad un punto di non ritorno. Approdato nel villaggio, si lascia andare alle sue teorie, rivelando di essere terrapiattista, di credere nei giganti, che i dinosauri non si sono mai estinti e, soprattutto, di non essere mai stato rifiutato da una donna. Come se non bastasse, racconta di aver “concretizzato” le sue fantasie e tutto questo prima di scambiarsi un bacio lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere con la tentatrice Rebecca. Ma al peggio non c’è mai fine e Simone al falò di confronto, richiesto subito da Sonia, confessa di voler vivere la sua vita accanto a lei e di aver baciato un’altra per poter capire se amasse davvero la fidanzata. Lei, però, lo lascia sul tronco del falò. Un epilogo durato da Natale a Santo Stefano: Sonia non solo è tornata con Simone, ma adesso aspettano anche un figlio. Chi lo avrebbe mai detto?

Sarah e Valerio – LUI voto 7; LEI voto 7

Scrivono entrambi a Temptation Island: Sarah lamentava la mancanza di attenzioni dal fidanzato e Valerio aveva scoperto alcune chat della fidanzata con altri ragazzi. Al villaggio, Sarah rivela di aver preso alcuni caffè con altri uomini, prima di approfondire la relazione con il single Salvatore. Poi, il cambiamento di rotta: Valerio ha una crescente complicità con la single Ary, fino allo scambio di un bacio al chiaro di luna. Arrivati al falò, Valerio, seppur con molta sofferenza ammette di non provare più gli stessi sentimenti per la fidanzata che, nel frattempo, gli chiede di avere una seconda possibilità. A distanza di un mese, Valerio e Sarah hanno confermato la loro decisione: Valerio è sicuro della scelta fatta e fuori sta approfondendo la conoscenza con la single Ary, mentre Sarah, tra le lacrime, ha rivelato di stare ancora soffrendo per quanto accaduto. Che dire, a volte, seppur con molto dispiacere, bisogna avere il coraggio di lasciare andare.

Maria Concetta e Angelo – LUI voto 3; LEI voto 8

Gelosia portami via. Lei, la fan numero uno dello scotch, non si fida di Angelo; lui, invece, con Temptation Island vorrebbe capire se “potrebbe cadere in tentazione”. Nel villaggio, il fidanzato si avvicina alla tentatrice Marianna e, lontano dalle telecamere (secondo lui), prova a chiederle di vedersi una volta fuori dal programma. Per questo, Maria Concetta chiede un falò di confronto e lascia sul tronco il fidanzato, senza diritto di replica. Ad un mese di distanza, Maria Concetta ha confermato la sua decisione, rivelando anche di aver scoperto – attraverso meccanismi che a confronto l’ispettore Derrick era un principiante - di essere stata tradita sia prima che dopo del loro ingresso nel programma. Insomma, non poteva fare peggio. Lui, dal canto suo, si dice pentito, ma ormai è troppo tardi.

Alessio e Sonia – LUI voto 5; LEI voto 5

Insieme da 8 anni, scrivono a Temptation Island perché il loro rapporto è “turbolento”. Arrivati al villaggio, Alessio rivela di non sapere se ama Sonia o se, addirittura, l’hai mai amata e poi confessa di averle chiesto di sposarlo soltanto “per gratitudine”. Tra richieste di falò di confronto, rifiuti, incontri e “materiali posti a fondamento”, arrivo ad un nuovo faccia a faccia. Questa volta a richiederlo è stato proprio Alessio: “Ancora qui, ancora tu” canta la canzone che fa da colonna sonora all’ingresso del nostro eroe al falò. Questa volta il distacco lo “ha rafforzato” e vuole ricucire il rapporto con Sonia che alla fine – come previsto – ha accettato di “rivalutare l’offerta” che gli aveva proposto. Dopo tre falò di confronto ce l’avranno fatta i nostri eroi? Assolutamente si.

Sonia e Alessio stanno ancora insieme e menomale verrebbe da dire dopo i continui e repentini colpi di scena. Come dice Filippo Bisciglia, “l’udienza è tolta”.

Per l'ottavo e ultimo appuntamento con il prime time, il reality ha fatto registrare il 32.9% di share.