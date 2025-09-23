Temptation Island 2025, le pagelle: Angelo e “le mille sfumature da toporatto”, la forza di Sonia

È andato in onda ieri sera, lunedì 22 settembre, il secondo e ultimo appuntamento dello speciale dedicato a Temptation Island. Così, abbiamo scoperto quale è stato il destino dei protagonisti di questa ultima edizione del docu-reality a distanza di diversi mesi dal falò di confronto.

Le coppie di Temptation Island

Valentina e Antonio – LUI voto 8; LEI voto 8

La coppia delle coppie di questa edizione. Tra la Tribuna Posillipo, il gazebo e le corse lungo la spiaggia, quella di Valentina e Antonio è una storia che ha fatto vivere al pubblico indimenticabili colpi di scena. Valentina aveva deciso di scrivere a Temptation Island perché, pur essendo ancora innamorata di Antonio, sentiva di non potersi fidare più. Così, la fidanzata, delusa più di una volta dai suoi comportamenti, era intenzionata a concedergli l’ultima possibilità. Antonio, dal canto suo, era convinto che questa esperienza li avrebbe uniti ancora di più. Arrivati al villaggio, Antonio – su cui probabilmente nessuno avrebbe scommesso un centesimo – si è rivelato essere un inguaribile romantico tanto da chiedere a Valentina di sposarlo al falò di confronto. L’estate ha portato bene alla coppia che ha già scelto la bomboniera per il matrimonio – spoilerandola a tutti in prima serata - e, soprattutto, ha rimesso al suo posto il famoso gazebo allestito con le bandiere del Napoli. Come se non bastasse, arrivano anche le promesse di matrimonio con la “collaborazione” di Sal Da Vinci a suon di Rossetto e Caffè.

Simone e Sonia – LUI voto 5; LEI voto 7

Una storia imprevedibile quella di Simone e Sonia che nel loro percorso ci hanno regalato diverse emozioni e un incredibile colpo di scena. È stato Simone a voler scrivere a Temptation Island perché era convinto che la storia con Sonia fosse arrivata ad un punto di non ritorno. Così, il fidanzato voleva capire se ci fossero ancora delle possibilità per loro. Arrivati al villaggio, Simone ha prima confessato di aver “concretizzato” le sue fantasie e poi ha baciato una delle tentatrici. Tuttavia, una volta trovatosi di fronte alla sua fidanzata al falò di confronto le ha chiesto una seconda possibilità. Sonia, dal canto suo, in un primo momento ha declinato la proposta, poi, però, ad un mese di distanza avevano sorpreso tutti, rivelando di aspettare un figlio. Ad oggi le loro strade si sono divise: lei ha raccontato di aver scoperto cose spiacevoli, mentre lui chiede una seconda possibilità. Per loro le emozioni, però, non sono finite e così arriva il gender reveal: fiocco blu per la coppia.

Alessio e Sonia – LUI voto 7; LEI voto 7

La coppia, forse, con più falò in tutte le edizioni di Temptation Island. Insieme da 8 anni, Alessio e Sonia avevano scritto al programma perché il loro rapporto era “turbolento”. Arrivati al villaggio, Alessio si era lasciato andare a delle rivelazioni che avevano profondamente ferito Sonia; così, aveva spiegato di non sapere se la amasse davvero o se, addirittura, non l’avesse mai amata fino a confessare di averle chiesto di sposarlo soltanto “per gratitudine”. Dopo ben tre falò di confronto, i due avevano deciso di lasciare il programma insieme e, ad un mese di distanza, a gran sorpresa, avevano confermato la loro scelta. L’estate sembra aver giovato molto alla coppia, che ha raccontato di averla vissuta nel migliore dei modi. E come direbbe Filippo Bisciglia, “l’udienza è stata tolta”.

Maria Concetta e Angelo – LUI voto 3; LEI voto 8

Che disastro. Era stata Maria Concetta a scrivere a Temptation Island perché non si fidava di Angelo; lui, dal canto suo, voleva mettersi alla prova. Nel villaggio, il fidanzato si è avvicinato alla tentatrice Marianna e, lontano dalle telecamere (secondo lui), ha provato “furbamente” a chiederle di vedersi una volta fuori dal programma. Per questo, Maria Concetta aveva immediatamente chiesto un falò di confronto, lasciando il fidanzato sul tronco, senza diritto di replica. Ad un mese di distanza, Maria Concetta aveva raccontato di aver trovato ulteriori conferme, quando ha scoperto di essere stata nuovamente tradita, mentre lui si diceva pentito.

Dulcis in fundo? Lui ad oggi si presenta in lacrime per come sono andate le cose, mentre lei rivela che Angelo sta già con un’altra ragazza perché “continua con le sue”.

Per il secondo appuntamento speciale con il prime time, il docu-reality ha fatto registrare il 18.5% di share.