Temptation Island 2025, le pagelle: Sonia “vogliati bene”, Lucia ingiustificabile

È andata in onda ieri sera, mercoledì 30 luglio, la settima puntata della nuova edizione di Temptation Island che ha visto volgere al termine il viaggio nei sentimenti delle coppie approdate sull’Isola delle “tentazioni” per mettere alla prova il loro amore. Lucia e Rosario hanno deciso di uscire insieme dal programma, salvo un successivo colpo di scena che ha costretto il fidanzato a ritornare sui propri passi; anche Maria Concetta e Angelo hanno lasciato il programma separatamente. A raccontare l’evoluzione del percorso dei protagonisti, il conduttore Filippo Bisciglia. Ecco le pagelle della settima puntata.

Le coppie di Temptation Island

Maria Concetta e Angelo – LUI voto 3; LEI voto 8

Fidanzati da 1 anno e 6 mesi, Maria Concetta e Angelo hanno evidenti problemi di fiducia. Lei è sicura di non potersi fidare di Angelo, ma scrive al programma per vedere se la sua gelosia sia o meno fondata; lui, dal canto suo, non fa altro che alimentare i dubbi della fidanzata. Quale migliore modo di dimostrare la sua sincerità se non avvicinandosi alla single Marianna? Il nostro “scaltro” Angelo, però, pensa bene di nascondersi dietro un dito: dinanzi alle telecamere finge di mantenere le distanze, poi, quando (secondo lui) non è ripreso, chiede alla tentatrice di vedersi fuori. È proprio questo che spinge Maria Concetta a richiedere un falò di confronto immediato. Un falò da pop corn: Angelo quasi balbetta, mentre spiega alla fidanzata di voler stare con lei; peccato, però, che “a tradirlo” ci sono le immagini prima e la tentatrice dopo. Dulcis in fundo? Maria Concetta lo lascia sul tronco del falò, senza possibilità di replica. Chapeau.

Lucia e Rosario – LUI voto 8; LEI voto 2

Fidanzati da due anni, vivono una relazione a distanza. Lei vive a Modena e vorrebbe iniziare una convivenza; lui, invece, vive a Milano, ma non si sente ancora pronto. Arrivati nel villaggio, Lucia ascolta alcune confessioni di Rosario che la fanno molto soffrire. Il loro viaggio nei sentimenti, però, subisce un’inversione di rotta: Lucia si avvicina al single Andrea, gettando nello sconforto più totale il fidanzato. Dopo l’ennesima chiamata nel capanno per Rosario, in cui vede Lucia sempre più vicina al tentatore, il fidanzato richiede un falò di confronto immediato. Ed è qui che arriva il primo colpo di scena: Lucia svela di aver messo in scena un finto avvicinamento ad Andrea per ottenere una reazione da Rosario. Così, dinanzi al falò di confronto decidono di uscire insieme e andare a convivere; tuttavia, non hanno fatto in tempo a dirlo, che un mese dopo la loro esperienza è accaduto l’inimmaginabile: Rosario scopre che Lucia ha visto e sentito il single Andrea a sua insaputa. Un colpo di scena che ha lasciato di stucco Rosario (e il pubblico a casa) che, giustamente, ha deciso – almeno per il momento – di mettere un punto alla storia con Lucia. Che dire? Cara la nostra Lucia, che bisogno c’era di mentire?

Alessio e Sonia – LUI voto 5; LEI voto 5

Insieme da 8 anni, scrivono a Temptation Island perché il loro rapporto è “turbolento”. Arrivati al villaggio, Alessio rivela di non sapere se ama Sonia o se, addirittura, l’ha mai amata e poi confessa di averle chiesto di sposarlo soltanto “per gratitudine”. Parole che spingono Sonia a richiedere un falò di confronto anticipato. Una richiesta che fa andare su tutte le furie il nostro Alessio che “il programma se lo è studiato nel cervello”. Alessio declina l’invito di Sonia, mentre lei – dietro richiesta delle compagne di avventura - rientra nel villaggio delle fidanzate. Poi, è Alessio a richiedere un nuovo incontro a Sonia che prima rifiuta l’invito e poi lo accetta. Alla fine, escono separati, ma è Sonia a richiedere un nuovo falò di confronto, l’ennesimo. Il motivo? Vorrebbe provare a dare una nuova chance al loro rapporto; ed è qui che Alessio è partito con un monologo in cui ha spiegato il perché Temptation era così importante. Morale della favola? Tutto come prima, Alessio non è riuscito a superare la delusione per non avere vissuto a pieno questa esperienza. Adesso non ci resta altro che attendere per scoprire l’ennesimo capitolo di questa saga; nel frattempo, ricordiamo a Sonia: “vogliati bene”.

Denise e Marco – LUI voto 8; LEI voto 8

Una relazione che dura da quattro anni, per cui Marco ha stravolto la sua vita, cambiando lavoro. Recentemente lei aveva scoperto un tradimento di lui risalente a tre anni fa e, per questo, non si fida più. Arrivando nel villaggio delle tentazioni, Denise approfondisce la conoscenza con il tentatore Flavio con cui si sfoga, lasciandosi anche andare a delle considerazioni su Marco: “C’è vita oltre lui”, dice lei, mentre il suo Marco, non prima di aver tentato di raggiungere la fidanzata dall’altra parte del villaggio, decide di chiedere un falò di confronto anticipato. È proprio lì che Marco sceglie di tornare a casa da solo. Il motivo? non è riuscito a superare il comportamento della fidanzata. Tuttavia, l’impressione era che questa pausa sarebbe durata da Natale a Santo Stefano. Ed effettivamente, così è stato: Denise chiede di rincontrare Marco “per provare a salvare il loro rapporto”. Per questo, prova a spiegare il motivo delle sue parole e chiede al fidanzato di dare una seconda chance alla loro storia.

Così, Marco ha finalmente messo da parte l’orgoglio e i due hanno deciso di uscire insieme. Avevamo dubbi? Decisamente no,

Per il settimo appuntamento con il prime time, il reality ha fatto registrare il 31.4% di share.