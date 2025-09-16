Temptation Island 2025, le pagelle: la confusione di Valerio e la rivincita di Rosario

È andata in onda ieri sera, lunedì 15 settembre, il primo dei due speciali appuntamenti dedicati a Temptation Island. Così, abbiamo scoperto quale è stato il destino dei protagonisti di questa ultima edizione del docu-reality a distanza di diversi mesi dal falò di confronto. Ecco le pagelle dell’ultima puntata.

Le coppie di Temptation Island

Sarah e Valerio – LUI voto 4; LEI voto 7

Scrivono entrambi a Temptation Island per approfondire alcune problematiche della loro relazione. Sarah, lamentava, infatti, mancanza di attenzioni da parte del fidanzato; Valerio, dal canto suo, aveva scoperto alcune chat della fidanzata con altri ragazzi. Al villaggio Valerio si avvicina alla single Ary, fino a scambiarsi un bacio. È proprio a quel punto che il fidanzato chiede il falò di confronto immediato a Sarah, rivelandole – tra le lacrime – di aver deciso di mettere un punto alla loro storia. Così, dopo averci regalato uno dei falò più emozionanti di Temptation Island, lasciano il programma separati. A distanza di un mese, Valerio sembrava sicuro della scelta fatta, mentre Sarah si mostrava ancora particolarmente sofferente. Ma le sorprese non finiscono mai: lui, nel bel mezzo della sua estate, chiede di rivedere Sarah; un appuntamento in cui Valerio rivela di avere sentito le farfalle nello stomaco. E non solo: Sarah racconta di un riavvicinamento e di essersi sentita dire anche un “ti amo“. Un lieto fine durato ben poco considerando che lui poco dopo si trovava in Sardegna con Ary. Morale della favola? Valerio è confuso e non sa cosa fare: non accetta la fine della storia con l’ex fidanzata, ma comunque non si fida di lei. Per questo, compie una “scelta di testa”: pensare a se stesso. Che dire, una confusione che sta “mietendo diverse vittime” e come direbbe Filippo Bisciglia “ci sembra un grande macello”.

Denise e Marco – LUI voto 5; LEI voto 7

Marco per Denise ha cambiato vita, ma la recente scoperta di un vecchio tradimento da parte del fidanzato aveva fatto crollare tutte le certezze di lei che ha deciso di scrivere a Temptation Island per capire chi fosse davvero l’uomo al suo fianco. Arrivati al villaggio, gli apprezzamenti di Denise nei confronti del single Flavio hanno fatto andare su tutte le furie Marco che ha immediatamente chiesto un falò di confronto durante il quale aveva messo un punto alla storia con Denise. Alcuni giorni dopo, però, lei chiede di rincontrare Marco e decidono di tornare a casa insieme. Ma la quiete è durata poco; così, ad un mese di distanza, i due avevano preso nuovamente strade diverse. Ad oggi, nonostante gli ormai “vecchi” buoni propositi di lei sull’ipotesi di un riavvicinamento, Marco e Denise non stanno più insieme. Lei al momento si dice serena e consapevole (nonostante il dolore provato), mentre lui, reduce dalla vacanza in Sardegna con l’amico di avventure Valerio, sembra aver riscoperto l’amore per le discoteche. A onor del vero, però, non possiamo non sottolineare l’emozione trapelata dalle sue parole e dai suoi occhi, quando ha rivelato di volere ancora realizzare il suo sogno, quello di diventare padre.

Lucia e Rosario – LUI voto 8; LEI voto 3

Arrivano a Temptation Island vivendo una relazione a distanza: lei vive a Modena e avrebbe voluto iniziare una convivenza; lui, invece, vive a Milano, ma non si sentiva ancora pronto. Arrivati al villaggio, Lucia decide di mettere in scena un finto avvicinamento al single Andrea per scuotere Rosario. Una volta uno di fronte all’altro al falò di confronto scelgono di uscire insieme, ma ad un mese di distanza arriva il colpo di scena: Rosario scopre che Lucia ha visto e sentito il single Andrea a sua insaputa. Un coup de théâtre per cui Rosario ha deciso di mettere in standby la relazione. Lei, dal canto suo, organizza una “reunion” insieme ai single per vedere l’ultima puntata di Temptation Island. Dulcis in fundo? Lucia confessa che con il single Andrea è accaduto qualcosa e, come se non bastasse, rivela di aver avuto un “momento” e di essersi avvicinata al single Salvatore (si, stiamo parlando di un altro tentatore), con cui attualmente racconta di avere una bellissima amicizia.

Poi, il vero colpo di scena della serata: a Rosario viene proposto ildi Uomini e Donne e lui, giustamente, accetta, scegliendo di darsi una seconda possibilità. Ad maiora.

Per il primo appuntamento speciale con il prime time, il docu-reality ha fatto registrare il 20.2% di share.