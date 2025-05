Temptation Island 2025 si sposta in Calabria: ecco quanto costa un soggiorno nel nuovo resort

Ascolta ora 00:00 00:00

L’estate 2025 è alle porte e, come da tradizione, torna su Canale 5 uno dei reality più seguiti dal pubblico: Temptation Island. Anche in questa nuova edizione sarà Filippo Bisciglia a guidare le coppie protagoniste nel loro percorso emotivo. Tuttavia, a cambiare sarà lo storico scenario del programma: dopo anni trascorsi nel suggestivo resort Is Morus Relais, a Santa Margherita di Pula in Sardegna, la produzione ha scelto una nuova location. Una svolta importante per il format, che manterrà intatto il suo spirito ma in una cornice completamente inedita.

L'inizio delle riprese e le novità

Le riprese inizieranno tra pochissimo, si parla degli inizi di giugno, con la messa in onda prevista per l'estate, probabilmente a partire dal 3 luglio 2025 . Quest'anno, inoltre, è prevista una sola edizione del programma, che comprenderà sia la versione classica sia quella con coppie vip. Con questo cambiamento, Temptation Island si prepara a offrire al pubblico nuove emozioni e colpi di scena, in una location inedita che promette di arricchire l'esperienza del reality.

Perché il cambio di location

La decisione è stata presa a seguito della vendita dell'Is Morus Relais, il resort che ha ospitato le edizioni precedenti del programma . Il nuovo set scelto per questa edizione è il Calalandrusa Beach & Nature Resort, una struttura immersa in cinque ettari di vegetazione e affacciata sul mare, che offrirà un ambiente suggestivo per le dinamiche del reality. Al suo interno non mancano le piscine, i ristoranti, i solarium e le interminabili spiagge dove ci si può rilassare, fare il bagno o anche lunghe passeggiate. Un oasi da sogno che vedrà incendiare i sentimenti dei concorrenti.

La meravigliosa spiaggia del Calalandrusa Beach & Nature Resort dove verrà registrata la nuova stagione di Temptation Island

Quanto costa soggiornarci

Per chi non deve mettere alla prova i propri sentimenti, ma semplicemente passare una meravigliosa vacanza al mare è possibile soggiornare al Calalandrusa Beach & Nature Resort e godere di tutte le meraviglie che

verranno poi mostrate durante la trasmissione. I prezzi ovviamente variano per le diverse tipologie di camera. Il costo medio parte da 140 euro a notte. Per un soggiorno di coppia di una settimana si spendono circa 1600 euro.