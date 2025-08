Temptation Island, tra addii, riconciliazioni e gravidanze: ecco tutto quello che è successo

Cala il sipario sull’ultima e seguitissima edizione di Temptation Island. Era il 3 luglio scorso quando Filippo Bisciglia apriva le danze di quella che poi si sarebbe rivelata l’edizione dei record: un successo dietro l’altro che ha raggiunto l’apice con la trilogia finale andata in onda martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio. Un cast che, forse mai come quest’anno, il pubblico farà fatica a dimenticare. È proprio nell’ultima puntata, andata in onda ieri sera, giovedì 31 luglio, che abbiamo scoperto il destino delle coppie protagoniste di questa edizione. Tra addii, riconciliazioni e gravidanze: ecco tutto quello che è successo.

Antonio e Valentina

Tutto procede per il meglio per Valentina e Antonio. La coppia, insieme da un anno, arriva a Temptation Island perché il problema principale è la mancanza di fiducia da parte di lei. Nel video di presentazione, Valentina, infatti, aveva raccontato un episodio alquanto “bizzarro”: “Mi aveva detto che doveva partire per un viaggio perché un suo amico aveva vinto 150 mila euro con un gratta e vinci, ma non è mai partito con questo amico ma con la fidanzata. L'ho scoperto perché lei mi ha scritto un messaggio su Instagram con scritto: io e te abbiamo una cosa in comune, il fidanzato”. Dal canto suo, Antonio prometteva: “Fidati di me. Ti fidi di me? Poi vedrai”. Ed effettivamente così è stato: i due stanno già progettando le nozze. Antonio è sicuro più che mai: “Come sto amando lei non ho mai amato nessuna”, mentre Valentina mostra il nome del fidanzato appena tatuato sul braccio. Tutto è bene quel che finisce bene, se non per il nostro amatissimo gazebo che, purtroppo, si è rotto.

Denise e Marco

Il lieto fine di Antonio e Valentina, purtroppo, non appartiene a Denise e Marco. La coppia, che conviveva da un anno, partecipa a Temptation Island per volere di lei: "Scrivo al programma per sapere chi è ad oggi Marco perché non lo so più. Non so se mi ama e non mi fido di lui, specialmente dopo aver scoperto di un tradimento che risale a tre anni fa”, rivelava lei. Lui, invece, ribatteva: “È vero, ho fatto un errore ma ad oggi penso di essere cambiato perché negli ultimi anni le ho dato delle dimostrazioni forti. Ho cambiato il mio lavoro, ho aperto un'attività e ho deciso di andare a convivere con lei, però il suo atteggiamento nei miei confronti non è mai cambiato. Sono sempre sotto controllo, sempre giudicato e tutto quello che faccio non le va mai bene”. Così, dopo essersi inizialmente lasciati (per volere di lui, dopo aver ascoltato alcuni commenti di Denise) e dopo essersi ripresi (questa volta per volere di lei che ha voluto un nuovo falò), si sono definitivamente detti addio. Il motivo? “Non ero più sereno nella relazione, non ero più convinto – ha svelato Marco – non nego che mi manchi e che la decisione sia stata sofferta. Prima di entrare avevamo un obiettivo, se fossimo usciti insieme sereni e convinti della relazione l’idea era quella di provare ad avere un figlio e costruire una famiglia, ma io non ho questa visione futura della nostra relazione, non ho questa volontà”.

Sonia e Simone

Grosse novità in arrivo per Simone e Sonia che presto diventeranno genitori. I due arrivano a Temptation Island attraversando una fase molto delicata del loro rapporto: “Voglio capire se la nostra relazione deve andare avanti. Il nostro rapporto ormai è piatto e col passare degli anni ci siamo sempre più allontanati”, affermava lui. Arrivati nel villaggio è accaduto l’impensabile: Simone si è avvicinato alla single Rebecca sino a scambiarsi un bacio lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere. È per questo che Sonia lo ha immediatamente convocato al falò di confronto per mettere un punto alla loro storia. Tuttavia, tutto sembra essere cambiato ad un mese di distanza. I due, infatti, dinanzi a Filippo Bisciglia hanno raccontato di essere in attesa del loro primo figlio. “Ancor prima di scoprire la notizia, Simone è sempre stato al mio fianco per cercare di riconquistarmi, si è dimostrato risolutivo rispetto alla situazione che ha creato. A oggi sono sicuramente ancora ferita, solo il tempo potrà dare quiete al dolore che ho provato. Abbiamo vissuto tantissimi alti e bassi e supereremo anche questa”, ha raccontato lei. “Nella vita a volte bisogna toccare il fondo per scoprire le verità più vere e io l’ho fatto – ha ribadito lui – ho capito tante cose, come ad esempio di avere al mio fianco una persona che, se la perdessi, sarebbe la sconfitta più grande della mia vita. La mia forza più grande è lei e la famiglia che creeremo”.

Sarah e Valerio

Discorso diverso, invece, per Sarah e Valerio. Insieme da cinque anni, partecipano a questa esperienza perché nella loro relazione ci sono dei problemi: lei lamenta delle mancanze da parte del fidanzato, mentre lui si difende rivelando di aver scoperto due chat della fidanzata con due uomini diversi. Arrivati nel villaggio, Sarah rivela di essere uscita con altri ragazzi e se Valerio in un primo momento si arrabbia molto, poi inverte la rotta. Così, si avvicina alla single Ary – con cui scatta un bacio – e decide, consapevole dei suoi sentimenti, di mettere un punto alla storia con Sarah. Ad un mese di distanza, tutto è confermato: Valerio frequenta Ary fuori dal programma, mentre Sarah sta provando a risanare le sue ferite. “Sarah per me rimarrà sempre una persona molto importante, voglio che stia bene e spero che questa cosa avvenga il prima possibile. Rifarei tutto, non ho rimpianti”, ha detto lui a Filippo Bisciglia. Poi, a proposito del rapporto con Ary, ha spiegato: “Cerchiamo di andarci piano, vogliamo anche vedere come possiamo trovarci nella vita di tutti i giorni”. Sarah, dal canto suo, afferma: “Sono contenta per lui, mi auguro possa trovare la felicità. Cosa vorrei dirgli? Se fosse qui l’abbraccerei, senza dire nulla. Come sto? A oggi sto curando le mie ferite da sola. A oggi mi amo e mi metto al primo posto”.

Alessio e Sonia

Colpo di scena nella storia degli avvocati pugliesi. Alessio e Sonia partecipano al programma perché descrivono il loro rapporto “turbolento” e lei accusa un allontanamento da parte del fidanzato: “Sinceramente, avrei forse dovuto scrivere io al programma, perché nell'arco degli ultimi due anni ho notato da parte sua un allontanamento con una serie di comportamenti e atteggiamenti che mi fanno dubitare del suo amore nei miei confronti”, spiegava lei. Approdati al villaggio delle tentazioni, il fidanzato si è lasciato andare a delle rivelazioni che hanno fatto molto soffrire Sonia: prima ha confessato di non sapere se amasse o meno la compagna e poi ha spiegato di averle chiesto di sposarlo per gratitudine. Da quel momento si sono susseguiti ben tre falò di confronto prima di arrivare alla conclusione: volersi riappacificare. Ad un mese di distanza tutto è confermato. “Quello che ho detto e fatto? Ho sbagliato, me ne sono pentito e non mi rivedo in quella persona che sono stato, non sono quella persona che è apparsa”, ha detto l’avvocato. “Ho semplicemente scelto di comprendere lo stato emotivo in cui si trovava” ha ribattuto Sonia, “non abbiamo fatto un viaggio nei sentimenti, abbiamo fatto uno tsunami. L’amore vero non è perfetto”.

Maria Concetta e Angelo

Triste epilogo per la coppia dello scotch. Arrivano a Temptation Island con evidenti problemi di fiducia: lei per assicurarsi della fedeltà di lui, mette in atto la tecnica dello scotch. “Quando vengo qui a casa sua porto sempre questo al posto della borsetta -raccontava la fidanzata prima di arrivare al villaggio, indicando lo scotch che si apprestava a usare sul cuscino e sul materasso - Adesso vi faccio vedere cosa faccio”. Poi, con precisione attaccava lo scotch sul cuscino e sul materasso per capire se rimanessero attaccati i capelli di altre donne. “Questo si chiama test dello scotch. Proprio una tecnica scientifica questa. Questa è una tecnica che va alla grande. Infallibile. Finito questo, mi abbasso e inizio ad annusare tutto il letto”, concludeva Maria Concetta. Tuttavia, nessuno scotch nella trasmissione ha impedito il naufragare del loro amore. Angelo, infatti, nel villaggio si è avvicinato alla single Marianna, chiedendole di vedersi fuori una volta usciti dal programma. Come se non bastasse, terminata la loro esperienza al Calandrusa Resort, Maria Concetta ha scoperto un doppio tradimento da parte del fidanzato, sia prima di iniziare l’avventura televisiva, che una volta terminata. “Al nostro rientro abbiamo cercato di chiarire, ci sentivamo via messaggio ed era un blocca sblocca – ha raccontato Maria Concetta – una sera sono andata a casa sua, l’ho aspettato per tre ore e lui non è arrivato. Mi ha detto che era al bar e che si era fatto un giro da solo. Gli ho chiesto l’estratto conto per avere la conferma della sua versione, ha preso il telefono e ha iniziato a tremare. Mi aveva detto di essere uscito per un calice di vino, ma ho visto la voce di una pizzeria da asporto. Dodici euro: significa che ha preso due pizze.

Ho iniziato le indagini e ho scoperto che mi aveva tradito.”. Poi, l’amara conclusione: “Il mio errore è stato cercare di cambiare un Angelo che non è ho idealizzato un amore che non esiste”.