Temptation Island, cosa aspettarsi dalla quarta puntata

È tutto pronto per la quarta imperdibile puntata di Temptation Island. Questa sera, 18 luglio, a partire dalle ore 21.20, su Canale 5 andrà in onda il quarto appuntamento del viaggio nei sentimenti targato Fascino. Dopo la scoppiettante puntata della scorsa settimana che ha visto la crescente vicinanza di Martina con il single Carlo, di Siria con Simone e di Gaia con il tentatore Jakub, il docu-reality è pronto a tenerci compagnia. Sono in sei le coppie rimaste che ­– non sposate e senza figli in comune – stanno mettendo alla prova il loro amore sull’Isola delle “tentazioni”. Alla conduzione, tornerà Filippo Bisciglia, voce narrante delle vicende che vedono protagonisti di questa avventura i fidanzati e le fidanzate.

Le anticipazioni della puntata

Lino e Alessia sono a un bivio decisivo nella loro relazione, e potrebbe esserci la possibilità che questa volta lui accetti di incontrarla per un chiarimento. Nel frattempo, un’altra coppia sta attraversando una profonda crisi: secondo le anticipazioni, uno dei fidanzati ha chiesto un falò di confronto anticipato dopo aver scoperto i comportamenti della sua compagna. Sarà Filippo Bisciglia a recarsi nel villaggio delle fidanzate per comunicare la decisione, ma per scoprire di chi si tratta dovremo aspettare la puntata.

Anche Raul e Martina sono sotto i riflettori: Raul, noto per la sua gelosia, sembra essersi improvvisamente avvicinato a una tentatrice, e parrebbe esserci stato anche un bacio tra loro. Come reagirà Martina? Nel frattempo, Lino si è riavvicinato a Maika dopo la loro ultima discussione, il che non piacerà affatto ad Alessia, già irritata dal continuo rifiuto di Lino di partecipare ai falò di confronto. Infine, aria di crisi anche per Luca e Gaia e per Siria e Matteo: le due ragazze sono state viste in compagnia di tentatori, un comportamento che sicuramente non farà piacere ai loro fidanzati.

Le coppie di Temptation Island

Sono sei le coppie rimaste in gioco. Siria e Matteo che, dopo sette anni e diversi cambiamenti, stanno vivendo un periodo di crisi. Raul e Martina, invece, hanno problemi di gelosia. E ancora, Alex sembra escludere Vittoria dalla sua vita, mentre Gaia, in soli otto mesi di fidanzamento con Luca, è già stata tradita più volte. Anche Alessia è convinta che Lino l'abbia tradita.

Infine, ci sono, che, secondo indiscrezioni recenti, potrebbero essere eliminati già nella prima puntata. Insomma, non ci resta altro che attendere la puntata di questa sera per scoprire cosa accadrà alle coppie protagoniste di questa edizione.