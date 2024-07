Temptation Island, cosa aspettarsi dalla seconda puntata

Ascolta ora 00:00 00:00

È tutto pronto per la seconda imperdibile puntata di Temptation Island. Questa sera, 4 luglio, a partire dalle ore 21.20, su Canale 5 andrà in onda il secondo appuntamento del viaggio nei sentimenti targato Fascino. Dopo la partenza scoppiettante della scorsa puntata, dove non sono mancati i colpi di scena, il docu-reality è pronto a tenerci compagnia. Sono sette le coppie che ­– non sposate e senza figli in comune – sono approdate sull’Isola delle “tentazioni” per mettere alla prova il loro amore. Alla conduzione, tornerà Filippo Bisciglia, voce narrante delle vicende che vedono protagonisti di questa avventura i fidanzati e le fidanzate.

Le anticipazioni della puntata

Come ormai è noto, sono in sette le coppie che vivranno separate nel resort Is Morous Relais in Sardegna per ben 21 giorni. Sin dai primi giorni, Alessia Pascarella ha sofferto tantissimo vedendo l’atteggiamento del fidanzato Lino Giuliano che non ha esitato nell’avvicinarsi alla tentatrice Maika Randazzo. È per questo che Alessia ha subito chiesto un falò di confronto immediato che lui ha prontamente rifiutato. Così, per la seconda volta, la fidanzata ha chiesto di incontrare Lino: “Non si farà la vacanza qua”, ha detto. Convocato al falò, Bisciglia gli ha comunicato: “Lino, ti ho fatto venire da solo perché ho una comunicazione da farti, la tua fidanzata Alessia – per la seconda volta – ha richiesto un falò di confronto anticipato”. Lino avrà accettato?

E ancora, per Jenny Guardiano è tempo di dubbi e perplessità circa il rapporto con Tony Renda, ma soprattutto paure: “Ho una paura che non vi rendete conto”. Matteo Vitali, invece, il fidanzato di Siria Pingo lo si vede scoppiare a piangere e affermare “Non la voglio perdere”. Cosa sarà accaduto? Allo stesso modo, Vittoria Bricarella, dinanzi ad un video del fidanzato Alex Petri – che pare aver fatto un'esterna con una delle tentatrici – ha esclamato: “Non ce la faccio, no, no”. Si prosegue con Raul Dumitras molto arrabbiato con la fidanzata Martina De Ioannon: “Ma non ti vergogni?”, ha detto parlando con i compagni d'avventura. Infine, l’incredulità di Christian Lanfranchi, il fidanzato di Ludovica Ronzitti, che nel guardare un video ha tuonato: “Io non ci posso credere”, prima di affermare che la fidanzata "Ha fatto un macello". Come se non bastasse, a Temptation Island è sempre tempo di falò di confronto, dal momento che è arrivato l’annuncio di Filippo Bisciglia alle fidanzate: “Uno dei vostri fidanzati ha richiesto il falò di confronto anticipato”.

Le coppie di Temptation Island

Sette le coppie protagoniste che ci terranno compagnia (anche se alcune indiscrezioni parlano della squalifica di una coppia). Siria e Matteo che, dopo sette anni e diversi cambiamenti, stanno vivendo un periodo di crisi. Ludovica che ha già tradito Christian per ben due volte con lo stesso uomo; sarà ancora amore? Raul e Martina, invece, hanno problemi di gelosia. E ancora, Alex sembra escludere Vittoria dalla sua vita, mentre Gaia, in soli otto mesi di fidanzamento con Luca, è già stata tradita più volte. Anche Alessia è convinta che Lino l'abbia tradita.

Infine, ci sono Jenny e Tony, che, secondo indiscrezioni recenti, potrebbero essere eliminati già nella prima puntata. Insomma, non ci resta altro che attendere la puntata di questa sera per scoprire cosa accadrà alle coppie protagoniste di questa edizione.