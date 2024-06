Temptation Island, coppia squalificata dopo soli 5 giorni: ""Hanno preso in giro tutti"

Ascolta ora 00:00 00:00

Temptation Island è iniziato soltanto da una settimana, ma già sta attirando totalmente l’attenzione su di sé. L’edizione 2024, infatti, da alcuni giorni, è al centro di diverse indiscrezioni che riguardano una delle coppie protagoniste del docu-reality targato Fascino. In particolare, l’ipotesi che sta spopolando sul web è quella di una squalifica di una delle coppie sbarcate all’Is Morus Relais per mettere alla prova il proprio amore.

L’ipotesi della squalifica

A lanciare l’indiscrezione, era stato nei giorni scorsi, il settimanale Novella 2000; adesso, però, l’ipotesi è stata confermata dall’ex gieffino Biagio D’Anelli, ospite nel programma radiofonico Turchesando, in onda su Radio Cusano Campus. L’esperto di gossip, non solo ha confermato la squalifica di un delle coppie del programma, ma ne ha anche svelato la presunta motivazione: “Te lo dico in anteprima. So che la coppia che è stata eliminata ha preso un po' in giro la redazione. Hanno preso in giro una redazione così seria e capace come la Fascino, che sa lavorare…sono bravi in quello che fanno”.

Poi, ha aggiunto: “Sono stati scoperti e quando sono andati in Sardegna, si sono ritrovati a fare i conti con una produzione seria che gli ha detto: ‘Come siete venuti, ve ne dovete andare’. Sto aspettando altri altarini. A me il programma piace dalla seconda puntata in poi perché da lì parte la ciccia”. È a questo punto che D’Anelli si è lasciato andare a qualche considerazione sulle coppie che partecipano a Temptation: “Gli autori non li prendono a casaccio, non stanno a perdere tempo. La gente che va a Temptation Island già ha dei problemi di fondo. Se i partner si amano e si fidano l'uno dell'altro non vanno a Temptation Island. A Temptation va una coppia che ha già delle crepe nel vaso, o si rompe il vaso o si va a risanare. Quante coppie si sono lasciate perché sono state messe in luce delle cose che covavano all'interno, ma non avevano gli attributi di dirlo pubblicamente”. Infine, ha concluso: “Conosco tanti autori lì e so quanto si sbattono. È umanamente impossibile mentire. Con i social siamo arrivati al punto che il pubblico è più vigile dell'autore stesso”.

La coppia squalificata

Inutile dire quanto sul web sia immediatamente partito il toto-nomi sull’identità della coppia che avrebbe violato il regolamento.

Secondo alcuni, potrebbe trattarsi di Tony e Jenny, nonostante sembri che lei voglia proseguire il percorso iniziato senza lasciarsi condizionare dal comportamento del fidanzato dj; secondo altri, invece, potrebbe trattarsi di Alessia e Lino, considerando il rifiuto del falò di confronto da parte di quest’ultimo. Insomma, a questo punto non ci resta altro che attendere per scoprire come stanno le cose e se il gossip troverà una