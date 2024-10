Temptation Island, cosa aspettarsi dalla settima e ultima puntata

Ascolta ora 00:00 00:00

È tutto pronto per la settima imperdibile puntata di Temptation Island. Questa sera, 22 ottobre, a partire dalle ore 21.20, su Canale 5 andrà in onda l’ultimo appuntamento del viaggio nei sentimenti targato Fascino. Dopo la scorsa puntata, dove non sono mancati i colpi di scena tra il falò di confronto di Titty e Antonio (che hanno deciso di uscire separati dalla trasmissione), quello di Mirco e Giulia (anche loro hanno scelto la via della separazione) e, infine, quello di Michele e Millie, il docu-reality è pronto a tenerci compagnia. Sono sette le coppie che ­– non sposate e senza figli in comune – sono approdate sull’Isola delle “tentazioni” per mettere alla prova il loro amore. Alla conduzione, come sempre, Filippo Bisciglia, voce narrante delle vicende che vedono protagonisti di questa avventura i fidanzati e le fidanzate.

Le anticipazioni della puntata

Grande attesa per il settimo e ultimo appuntamento con il docu reality. Riflettori puntati sulla coppia di Alfonso e Federica; i due stanno insieme da otto anni e convivono da quasi un anno nella provincia di Napoli. Federica, che ha 20 anni, lavora come estetista, mentre Alfonso, 25 anni, è il direttore di un locale specializzato nell'organizzazione di eventi. Secondo Federica, il suo compagno è molto possessivo e geloso, motivo per cui ha deciso di contattare la produzione di Temptation Island: “Sono stata io a scrivere (a Temptation Island, ndr) perché ci sono molte cose che non ho potuto fare, perché lui non me lo permette. Non posso, per esempio, andare a mangiare una pizza con le amiche, prendere un gelato, andare a ballare, che è impensabile, o fare una vacanza. Tutte queste cose le ho fatte solo con lui”, erano state queste le premesse con cui aveva iniziato la sua esperienza. Alfonso, invece, ha deciso di partecipare al programma per valutare se può davvero fidarsi della fidanzata: “So di essere molto geloso, ma non credo di sbagliare. Voglio scoprire se posso avere fiducia in lei”, aveva concluso. Alfonso e Federica avranno capito che direzione dare al loro rapporto?

Nell’ultima tappa del viaggio dei sentimenti, scopriremo cosa è successo ad un mese dal falò di confronto. Titty e Antonio avranno messo un punto definitivo alla loro storia d’amore? Anche Anna e Alfred sono decisi a dirsi addio? Chissà, invece, se la scelta di riprovarci di Diandra e Valerio e di Sara e Fabio sia stata quella giusta. Infine, occhi puntata su Giulia e Mirco, Michele e Millie che nell’ultima puntata hanno lasciato il programma da separati.

Le coppie di Temptation Island

Sono sette le coppie protagoniste che ci hanno tenuto compagnia. Diandra e Valerio che, dopo sette anni, hanno dovuto prendere una decisione importante sul loro futuro: rimanere nella capitale (come avrebbe voluto lei) oppure trasferirsi a Brindisi (come avrebbe voluto lui). Titty che non si fidava di Antonio, ma ad aprile lui aveva chiesto di sposarla. Mirco e Giulia, invece, sembravano litigare costantemente. E ancora, Anna aveva scoperto un tradimento del fidanzato Alfred che è entrato a Temptation Island consapevole delle criticità del loro rapporto.

Anche Fabio e Sara stavano attraversando alcune difficoltà; in particolare, il fidanzato sentiva di Michele e Millie: lei era stanca di non potere vivere la sua vita liberamente, lui, dal canto suo, non si fidava.