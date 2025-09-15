Temptation Island: ecco cosa aspettarsi dal primo appuntamento con lo speciale

Tutto è pronto per Temptation Island e poi… e poi… Il docu-reality dei record, che questa estate ci ha intrattenuti, ma anche fatti riflettere, torna questa sera, lunedì 15 settembre, in prima serata su Canale 5. Alla conduzione, l’ormai insostituibile Filippo Bisciglia, pronto – ad un mese e mezzo dalla conclusione dell’ultima edizione – a raccontarci come è proseguito il viaggio nei sentimenti delle sette coppie una volta spentisi i riflettori.

Cosa aspettarsi

Lo speciale di Temptation Island è pronto a tenerci compagnia con un doppio appuntamento. Infatti, ad attenderci non ci sarà soltanto l’appuntamento di questa sera, ma il programma tornerà in onda anche lunedì 22 settembre. Cosa sarà accaduto alle coppie protagoniste di questa edizione dopo il falò di confronto? Come si legge nel comunicato ufficiale, quello di stasera sarà “un appuntamento ricco di emozioni, in cui non mancheranno conferme, colpi di scena e decisioni inaspettate perché, quando si parla d’amore il vero finale lo scrive solo il tempo”.

Le coppie di Temptation Island

Sono sette le coppie protagoniste della stagione appena conclusa: Alessio e Sonia M., Antonio e Valentina, Rosario e Lucia, Angelo e Maria Concetta, Valerio e Sarah, Simone e Sonia B., Denise e Alessio.

Antonio e Valentina, arrivati a Temptation Island per problemi di mancanza di fiducia da parte di lei, avevano concluso al meglio la loro esperienza. Dunque, il fidanzato, più sicuro che mai, aveva chiesto a Valentina di diventare sua moglie, chiosando: “Come sto amando lei non ho mai amato nessuna”. Epilogo diverso, invece, per Denise e Marco. A scrivere alla trasmissione era stata lei dopo aver scoperto un tradimento di lui, risalente a tre anni fa. Così, dopo essersi inizialmente lasciati (per volere di Marco, dopo aver ascoltato alcuni commenti di Denise) e dopo essersi ripresi (questa volta per volere di lei che aveva voluto un nuovo falò), si erano definitivamente detti addio.

E ancora, il colpo di scena ce lo avevano riservato Sonia e Simone, che dopo essere usciti separati dalla trasmissione, avevano annunciato di aver ritrovato un punto di incontro e di essere in attesa del loro primo figlio. Cosa sarà accaduto? Finale amaro, invece, per Sarah e Valerio, i due insieme da cinque anni avevano scritto al programma perché nella loro relazione c’erano dei problemi: lei lamentava delle mancanze da parte del fidanzato, mentre lui si difendeva rivelando di aver scoperto due chat della fidanzata con due uomini diversi. Dopo il falò di confronto, Valerio aveva deciso di mettere un punto alla loro storia – tra le lacrime di lei – e di proseguire la conoscenza con la single Ary.

Anche Maria Concetta e Angelo non si erano lasciati nel migliore dei modi. Arrivati a Temptation Island con evidenti problemi di fiducia - lei per assicurarsi della fedeltà di lui, metteva in atto la tecnica dello scotch – non erano riusciti a trovare un punto di incontro. Al contrario, Maria Concetta aveva raccontato che una volta terminata l’avventura televisiva, Angelo l’aveva tradita. Infine, ci sono loro, “la coppia delle coppie”, Sonia e Alessio che dopo ben tre falò di confronto, avevano deciso di riappacificarsi. “Quello che ho detto e fatto? Ho sbagliato, me ne sono pentito e non mi rivedo in quella persona che sono stato, non sono quella persona che è apparsa”, aveva detto l’avvocato.

“Ho semplicemente scelto di comprendere lo stato emotivo in cui si trovava” aveva ribattuto Sonia prima di aggiungere: “non abbiamo fatto un viaggio nei sentimenti, abbiamo fatto uno tsunami.”.