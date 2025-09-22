Temptation Island: ecco cosa aspettarsi dal secondo e ultimo appuntamento con lo speciale

Manca sempre meno al secondo e ultimo appuntamento con Temptation Island e poi… e poi… Il docu-reality dei record, che questa estate ci ha intrattenuti, torna questa sera, lunedì 22 settembre, in prima serata su Canale 5. Alla conduzione torna Filippo Bisciglia, pronto – ad un mese e mezzo dalla conclusione dell’ultima edizione – a raccontarci come è proseguito il viaggio nei sentimenti delle sette coppie una volta spentisi i riflettori.

Cosa aspettarsi

La scorsa puntata abbiamo scoperto come si sono evolute le storie di Sarah e Valerio, Marco e Denise, Lucia e Rosario. Cosa sarà accaduto alle altre coppie protagoniste di questa edizione dopo il falò di confronto? Come si legge nel comunicato ufficiale, quello di stasera sarà “un finale di stagione che offre ancora una serata ricca di colpi di scena, nuovi equilibri e decisioni inaspettate”.

Le coppie di Temptation Island

Sono sette le coppie protagoniste della stagione appena conclusa: Alessio e Sonia M., Antonio e Valentina, Rosario e Lucia, Angelo e Maria Concetta, Valerio e Sarah, Simone e Sonia B., Denise e Alessio. Con ogni probabilità, l’attenzione questa sera sarà sulle coppie che “non hanno trovato spazio” lunedì scorso.

Antonio e Valentina, arrivati a Temptation Island per problemi di mancanza di fiducia da parte di lei, avevano concluso al meglio la loro esperienza. Dunque, il fidanzato, più sicuro che mai, aveva chiesto a Valentina di diventare sua moglie, chiosando: “Come sto amando lei non ho mai amato nessuna”. Cosa sarà accaduto alla coppia? Staranno già pensando ai preparativi per il matrimonio? Epilogo diverso, invece, per Maria Concetta e Angelo che non si erano lasciati nel migliore dei modi. Arrivati a Temptation Island con evidenti problemi di fiducia - lei per assicurarsi della fedeltà di lui, metteva in atto la tecnica dello scotch – non erano riusciti a trovare un punto di incontro. Al contrario, Maria Concetta aveva raccontato che una volta terminata l’avventura televisiva, Angelo l’aveva tradita. Come avrà trascorso l’estate Angelo?

E ancora, il vero e proprio colpo di scena ce lo avevano riservato Sonia e Simone; i due, dopo essere usciti separati dalla trasmissione, avevano annunciato di aver ritrovato un punto di incontro e di essere in attesa del loro primo figlio. Cosa sarà accaduto? Infine, la coppia più “chiacchierata” di questa edizione: Sonia e Alessio. I due avvocati dopo ben tre falò di confronto, avevano deciso di riappacificarsi.

“Quello che ho detto e fatto? Ho sbagliato, me ne sono pentito e non mi rivedo in quella persona che sono stato, non sono quella persona che è apparsa”, aveva detto lui. E adesso? Insomma, non ci resta altro che attendere per scoprire come sono andate le cose.