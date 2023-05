Temptation Island, quando comincia e quante coppie parteciperanno

L'Is Morus Relais, lo splendido resort sardo a Santa Margherita di Pula, è pronto a spalancare le sue porte alle coppie, che si metteranno alla prova nella prossima edizione di Temptation Island. L'inizio delle registrazioni del reality dei sentimenti, giunto alla sua decima edizione, è imminente. " L'inizio delle riprese è fissato per venerdì 9 giugno ", fa sapere il sito di Davide Maggio, che ha dato la notizia in anteprima, accendendo di fatto i riflettori sull'attesissimo programma.

I telespettatori hanno accolto con entusiasmo il ritorno in tv della trasmisisone condotta da Filippo Bisciglia, che lo scorso anno era stato cancellato dai palinsesti per fare spazio alla novità "Ultima fermata". Il format condotto da Simona Ventura, però, non ha entusiasmato e Mediaset ha deciso di tornare a puntare sul reality dei sentimenti, che per nove estati consecutive ha fatto ascolti record. Il pubblico sarà contento di sapere che c'è una data anche per la messa in onda delle nuove puntate di Temptation Island: lunedì 26 giugno. Il programma andrà in onda in prima serata e darà il cambio all'Isola dei famosi, che dovrebbe terminare proprio a fine giugno. Non c'è invece certezza sulla durata del programma: molto dipenderà dalle coppie in gioco e da ciò che accadrà durante le registrazioni.

Le coppie in gioco