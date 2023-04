"Non ci saranno vip". I gieffini esclusi da Temptation Island: cosa si sa

Non sarà estate (e neppure primavera a giudicare dalle temperature) ma quando si parla di Temptation Island l'atmosfera si scalda. Il format, che lo scorso anno era stato messo in stand by, tornerà in onda a partire da luglio (forse fine giugno) con una nuovissima edizione e già trapelano diverse indiscrezioni.

Alla guida del reality dei sentimenti tornerà l'amato Filippo Bisciglia, che sui social network ha già rassicurato i telespettatori con un messaggio chiarissimo: " Ci vediamo al falò ". Stessa spiaggia, stesso mare invece per le registrazioni, che avranno come sfondo Is Morus Relais, lo splendido resort a Santa Margherita di Pula dove si gira il programma ormai dal 2015. Incerta invece la durata: si parla di sei, sette puntate distribuite tra giugno e luglio per accompagnare il pubblico nella calda estate 2023.

La scelta delle coppie in gioco

La vera sorpresa è rappresentata invece dal cast. Le selezioni sono cominciate da circa un mese e in Sardegna approderanno cinque/sei coppie pronte a mettersi alla prova tra sentimenti, riflessioni e tentazioni. I nomi dei protagonisti non si conoscono ma è certo che tra le coppie non ci saranno vip, come invece era successo in altre edizioni. Secondo quanto riferito dal settimanale Chi, la Fascino - la casa di produzione di Temptation Island - avrebbe deciso di rimanere " fedele al format originale e non inserirà coppie celebri in questa nuova edizione del reality ".

Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia, non verificata, che due coppie appena nate nella casa del Grande fratello vip - quella composta da Oriana e Daniele e quella ribattezzata Donnalisi formata da Antonella e Edoardo - fossero pronte a mettersi alla prova a Temptation. Nessuna possibilità anche per Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, soprannominati gli Incorvassi. A quanto pare i due reality non si mischieranno. " I Donnalisi non tentano Maria De Filippi ", ha ironizzato il settimanale Chi, mettendo un punto ai rumor circolati negli scorsi giorni.

Cast all'insegna della novità

Temptation Island punta dunque sugli sconosciuti - ribattezzati nip - e la decisione non è nuova, visto che già nell'edizione 2021 nel cast non figurava neanche un volto noto. Antonella Elia, Manila Nazzaro e i rispettivi compagni sono stati gli ultimi vip a prendere parte al programma nel 2020. Secondo qualcuno la decisione potrebbe essere stata maturata dalla produzione dopo gli ultimi fatti avvenuti nella Casa del Gf Vip. A Cinecittà i concorrenti non hanno dato un esempio edificante di amore e portarli nuovamente in prima serata non avrebbe giovato a una trasmissione che piace e non delude da anni.