Masterchef, licenziati due giudici: "Insulti razzisti e molestie"

Terremoto in casa Masterchef UK. Due dei tre conduttori sono infatti stati allontanati dal programma, lasciando a dir poco basito e disorientato il pubblico. A lasciare il celebre programma di cucina sono Gregg Wallace, noto anche come "Re" di Masterchef Uk, e John Torode, chef australiano-britannico. In queste ore nel Regno Unito è polemica. Ma cosa è successo?

Di Gregg Wallace si parla già da qualche tempo. L'uomo è stato licenziato in tronco dalla Bbc dopo essere stato accusato di molestie sessuali. Dallo scorso anno girano voci terribili sul suo conto. Voci che parlano di frasi volgari, palpeggiamenti e bullismo nei confronti di concorrenti e colleghe. Lo chef si è difeso, proclamandosi innocente, ma le accuse sono continuate, tanto da spingerlo a minacciare il suicidio. Sono almeno cinquanta le persone a puntare il dito contro di lui. Da qui la decisione della Bbc di troncare ogni rapporto lavorativo.

Per quanto riguarda John Torode, la situazione è altrettanto grave. Lo chef australiano-britannico è stato infatti accusato di razzismo. Stando alle ultime notizie, alcuni membri dello staff lo hanno denunciato per delle frasi dal contenuto razzista, oltre che per un comportamento spudoratamente discriminatorio. Anche in questo caso, Torode respinge ogni accusa. La Bbc, però, non ha voluto fare passi indietro ed ha annunciato la propria intenzione di non rinnovare il contratto. Non solo. Sul caso è stata aperta un'inchiesta interna.

Si chiude in questo modo l'esperienza dei due conduttori. Parlando con l'agenzia PA Media, Wallace si è scusato.

"Non ho mai avuto l’intenzione di danneggiare o umiliare nessuno",

ha dichiarato.

L'unico del trio a restare sarà Grace Dent, da poco entrata nella giuria. La nota chef è stata l'unica ad essere confermata. Si attendono adesso i nomi dei nuovi due conduttori che la affiancheranno.