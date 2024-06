Tina Cipollari fermata dalla polizia. La foto che fa impazzire i social

Ascolta ora 00:00 00:00

Cosa ci fa Tina Cipollari insieme a due agenti della polizia? Deve essere stata questa la domanda che si sono fatti numerosissimi fan quando sui social è comparso lo scatto che vede una delle più celebri opinioniste di Uomini e Donne insieme a due poliziotti, con tanto di auto di servizio sullo sfondo. A pubblicare l'immagine è stata la questura di Matera, che di certo non si aspettava una simile reazione sui social.

La foto virale

Nello scatto vediamo Tina Cipollari assolutamente tranquilla in compagnia di due agenti in divisa. Uno di questi, fra l'altro, sorride apertamente. Alle spalle del trio c'è la pantera delle forze dell'ordine, e quella che pare essere una piazza. Dall'immagine traspare serenità, quindi capiamo subito che l'opinionista non è stata "fermata" per ragioni serie. Il celebre personaggio di Uomini e Donne sfoggia, fra l'altro, una mise tipicamente vacanziera.

Evidentemente gli agenti di pattuglia hanno riconosciuto Tina Cipollari ed è scattata la foto ricordo. Lo scatto è stato poi pubblicato sulla pagina Facebook della questura di Matera, che così ha commentato: "La serata ci ha riservato una piacevolissima sorpresa: i nostri colleghi del commissariato di Pisticci hanno incontrato Tina Cipollari, straordinaria protagonista dello spettacolo italiano. Esserci sempre. Polizia di Stato, Matera".

In breve tempo l'immagine ha fatto il giro del web, diventando virale. Se da un lato qualcuno è rimasto divertito dallo scatto, non sono mancati commenti negativi o polemici, proprio contro le forze dell'ordine.

La polemica

Molti sui social non hanno gradito lo scatto che ritrae i poliziotti con la Cipollari. Agli agenti non viene perdonata la superficialità. In tanti hanno considerato la foto come inopportuna, e non sono mancate critiche pesanti. "Questa francamente ve la potevate risparmiare. Senza offesa ", ha commentato un utente. "Sempre la figura nostra dobbiamo fare", ha aggiunto un altro scontento. "Probabilmente ci sono gli estremi per attentato all'intelletto pubblico in concorso con Maria de Filippi, circonvenzione di intere generazioni rese incapaci e consumo abusivo di ossigeno", ha sentenziato ancora un internauta.

