L'ex giudice di Masterchef all'Isola dei Famosi: spunta il primo concorrente

Canale 5 scalda i motori per la stagione primaverile e sta preparando il ritorno di uno dei suoi programmi di punta. Dopo la conclusione dell’attuale edizione del Grande Fratello al timone di Alfonso Signori, ci sarà il tanto atteso ritorno de L’Isola dei Famosi.

Per ora sono poche le notizie in merito alla nuova stagione. Ancora non si conoscono le dinamiche del gioco, gli opinionisti e né tantomeno si conosce chi sarà l’inviato che guiderà i naufraghi sull’isola durante le prove e la loro permanenza. Uno schema già rodato quello utilizzato da Mediaset che permette però di mantenere alta l’attenzione sul programma. Se da una parte pare che sia confermata la conduzione de L’Isola dei Famosi da parte di Ilary Blasi – fresca di documentario di Netflix e prossima autrice con la sua prima autobiografia -, sono incerti i protagonisti che animeranno il reality. Ma, come è stato riportato da Davide Di Maggio nel corso della serata di mercoledì 18 gennaio (e come ha confermato poi anche Novella 2000), sarebbe già stato scelto il primo naufrago e il nome è veramente un big della tv di oggi.

Ci sarebbe infatti Joe Bastianich nel cast. Non c’è ancora una vera e propria ufficialità in merito ma, secondo le fonti che sono trapelate in rete, tutto farebbe pensare a un’indiscrezione che si fonda su solide basi. Il futuro naufrago è stato reso celebre nel nostro Paese perché, dal 2011 al 2019, è stato chef e giudice di Masterchef Italia, storico game show a tema culinario che spopola ancora oggi su Sky. Ma oltre a questo, è un vero e proprio assiduo frequentatore dei reality di Mediaset e affini. Infatti ha preso parte all’edizione di Amici Celebrities, all’interno del quale è stato eliminato a un certo punto del suo percorso. Ma è tornato a essere un giudice imparziale in Italia’s Got Talent e poi è tornato a essere un concorrente a Pechino Express – nell’edizione del 2023 - in coppia con Andrea Belfiore. Un nome di tutto rispetto che potrebbe essere di grande spessore all’interno del reality. Per ora non resta altro che attendere l’ufficialità.

Come per il cast, poche e sparute sono le indicazioni sulla data di partenza dell’Isola dei Famosi. Dovrebbe partire nel mese di aprile, subito dopo la fine del Grande Fratello, e quindi, per il momento, c’è ancora un po’ di tempo prima dell’annuncio ufficiale dei concorrenti.