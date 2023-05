Joe Bastianich in lacrime: cosa è successo nella semifinale di Pechino Express

Giovedì 11 maggio si conoscerà il nome della coppia vincitrice di Pechino Express. Ad approdare in finale sono stati gli Italoamericani (Joe Bastianich e Andrea Belfiore), le Mediterranee (Carolina Stramare e Barbara Prezia) e i Novelli sposi (Federica Pellegrini e Matteo Giunta). Ad essere eliminati a un passo dal traguardo finale sono stati invece i Siculi, Totò Schillaci e la moglie Barbara Lombardo. La scelta di quale coppia rispedire in Italia alla fine della penultima tappa dell'adventure game di Sky, però, ha riservato forti emozioni.

La semifinale è stata vinta da Joe Bastianich e Andrea Belfiore, che sono riusciti ad arrivare per primi al traguardo tra mille inconvenienti e anche un infortunio. Messi di fronte alla scelta di chi eliminare definitivamente dal gioco, però, gli Italoamericani hanno accusato il colpo. " Abbiamo un ruolo un po' pesante adesso - ha detto Andrea - ci siamo legati a tutti e non è facile ". Ma mentre il compagno di avventura parlava, Joe Bastianich è scoppiato a piangere. La fatica, le emozioni vissute e la scelta decisiva hanno mandato letteralmente in crisi l'imprenditore statunitense, che è crollato.

Joe in lacrime alla scelta finale

A fargli eco è stata Federica Pellegrini che, vedendolo commuoversi, si è girata verso il marito Matteo ammettendo: " Così fa piangere anche me mortacci sua ". Poi Costantino ha invitato Joe a esprimere le sue emozioni, spiegando il motivo di tanta sofferenza: " Questa esperienza è super forte, la vivi in una maniera molto vera non solo i posti, ma anche i compagni", ha detto in lacrime Bastianich, chiedendo scusa e prendendosi un momento di pausa, prima di proseguire : "Non so perché sono così, forse perché mi sono fatto male. Mi sento un po' così scusa, anche per la decisione che devo prendere ". Poi, asciugatosi le lacrime, l'italoamericano si è ricomposto e ha invitato Costantino a proseguire.

L'eliminazione dei Siculi