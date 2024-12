Torna la maratona Telethon

Ascolta ora 00:00 00:00

Chissà se Telelethon calmerà gli animi e renderà più mansueti i campioni di balli& liti& fughe& palpatine di Ballando con le stelle. Forse sentendo i racconti di sofferenza vera, giudici e concorrenti turbolenti limiteranno quelli di sofferenza inventata. Perché domani, nella seconda semifinale dello show, si darà il via a Telethon, settimana molto importante sul fronte della solidarietà: la raccolta fondi e la campagna di sensibilizzazione per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Insomma, lo start del numeratore (che conta i soldi raccolti) verrà dato proprio a Ballando. Poi si proseguirà passando per molti programmi, radio, web e on demand e si chiuderà domenica sera su Raiuno con lo speciale BellaFesta. Ogni donazione (al numero 45510) porta un sorriso a un bambino con una malattia genetica rara e potrebbe cambiare il suo futuro. La mobilitazione sarà multipiattaforma, con dirette dallo studio centrale Telethon. Fra le testimonianze, quella di Valeria Fiorito che ha ricevuto il midollo spinale di Fabrizio Frizzi (nella foto).

E vedremo come questi nobili fini si concilieranno con gli eccessi della tv. In primis il caso Mariotto la cui presenza a Ballando verrà svelata in puntata per sfruttare al massimo in termini di share lo scandalo del suo abbandono in diretta due sabati fa.