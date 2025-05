Tornano "Gli Inimitabili" raccontati da Sylos Labini

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono dei «Bignami» in formato televisivo. Dei condensati della vita e dell'importanza culturale di personaggi che hanno segnato la storia del nostro Paese raccontati in 45 minuti, senza che la brevità sottragga parti fondamentali della loro opera. Insomma, sono gli Inimitabili, gli intellettuali fuori dal comune raccontati da Edoardo Sylos Labini. Dopo la prima stagione andata in onda la scorsa primavera (in cui erano stati scandagliati Mazzini, Guareschi, Marinetti e d'Annunzio), e accolta positivamente dal pubblico, la nuova edizione propone Luigi Pirandello, Arturo Toscanini, Oriana Fallaci, Curzio Malaparte. La prima puntata andrà in onda domenica su Raitre in seconda serata, a seguire le altre tre domeniche e saranno, ovviamente, visibili anche su RaiPlay.

Lo schema è lo stesso della prima stagione: raccontare i personaggi andando sui luoghi fondamentali della loro esistenza, arricchendo il racconto con interviste agli esperti, ai familiari e agli storici, con documenti inediti e momenti recitati dallo stesso Sylos Labini.

«Quello che accomuna i grandi intellettuali che abbiamo scelto - spiega

l'attore - oltre ad aver lasciato un segno indelebile nella nostra cultura, musica, giornalismo è anche il rapporto contraddittorio che hanno avuto con il fascismo: in diversi modi e periodi hanno toccato in qualche modo fascismo e anti-fascismo. Questo discorso vale anche per la Fallaci: a 14 anni era staffetta partigiana e poi è stata accusata di essere fascista quando si è schierata contro l'integralismo islamico. Ma noi non diamo nessuna visione ideologica, semplicemente raccontiamo anche questa parte importante delle scelte di artisti che non si volevano far catalogare. Una visione super partes, tanto che mi hanno scritto insegnanti per dirmi che fanno vedere le puntate ai loro studenti su RaiPlay e questo mi ha fatto molto piacere».

Per la puntata su Pirandello si sono girate immagini della casa natale di Agrigento e a raccontarlo sono stati chiamati Pietrangelo Buttafuoco, Gabriele Lavia e la direttrice dell'Istituto di studi pirandelliani Annamaria Andreoli. «Per me - prosegue Sylos Labini - si tratta di una ricorrenza particolare: ricordare Pirandello proprio a trent'anni esatti dal mio debutto teatrale in Questa sera si recita a soggetto a fianco di Alida Valli e con la regia di Patroni Griffi».

Su Toscanini ha rilasciato

un'importante intervista il maestro Muti ed è stato interpellato Harvey Sachs, biografo del direttore d'orchestra che ha rivoluzionato l'interpretazione musicale.

Della Fallaci, di cui si sono usati materiali delle teche Rai, ha fatto un racconto sugli ultimi suoi giorni Vittorio Feltri che con lei ebbe un rapporto intenso e burrascoso.

Per Malaparte tappa obbligata è stata Prato e il racconto del movimento «Strapaese»: «Lui aveva un profilo internazionale, scriveva e stampava in lingua francese, ma è sempre stato legato alla sua città natale».

Inimitabili è un programma realizzato da Rai Cultura e scritto da Sylos Labini insieme ad Angelo Crespi, per la regia di Claudio Del Signore. Musiche originali di Sergio Colicchio e consulenza scientifica di Francesco Perfetti.