Tragico schianto a Roma: muore Francesca Di Ruberto, ex ragazza di "Non è la Rai"

Non c'è stato niente da fare per Francesca Di Ruberto, volto noto della televisione grazie alla sua partecipazione al programma di Non è la Rai. Il tragico incidente stradale che l'ha vista coinvolta lungo la strada Trionfale a Roma non le ha lasciato scampo. La donna aveva 44 anni.

La dinamica

L'autovettura su cui viaggiava insieme ad un altro passeggero, si è scontrata con un camion dell'Ama intorno alle 5.44 del mattino. La Di Ruberto sarebbe morta sul colpo mentre l'uomo che era con lei è stato trasportato in gravissime condizioni al vicino ospedale, dove è tutt'ora in osservazione in terapia intensiva.

Sul posto sono subito intervenute le forze dell'ordine insieme all'ambulanza del 118 e i Vigili del Fuoco. Sull'incidente è stata aperta un'indagine per chiarire la dinamica e sono stati eseguiti esami tossicologici sulle persone coinvolte nel sinistro. La notizia, che si è diffusa nella serata di ieri, ha creato grande sconcerto, soprattutto tra i fan di Non è la Rai che ora la ricordano sui social.

Chi era Francesca Di Ruberto

Giovanissima, a soli quindici anni era diventata una delle ragazze di Non è la Rai la trasmissione ideata da Gianni Boncompagni che ha regalato la notorietà a molti personaggi dello spettacolo come Ambra, Claudia Gerini, Sabrina Impacciatore, Lucia Ocone, Laura Freddi, Antonella Mosetti e Antonella Elia. La Di Ruberto aveva partecipato nella nella stagione televisiva del 1994 e del 1995.

Si era fatta notare cantando il celebre brano Cuore, sia per la sua voce ma anche per il grande carisma. Finito il programma aveva poi continuato a portare avanti la sua passione per la musica e la danza. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati dai suoi numerosi fan, rimasti increduli davanti ad una fine tanto tragica.

