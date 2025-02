Il tumore e la Ferragni: così Fedez ha cambiato Bella stronza a Sanremo

Ascolta ora 00:00 00:00

La cover più attesa della quarta serata del Festival di Sanremo 2025 ha sorpreso tutti. Sin dall’annuncio di Carlo Conti, il duetto tra Fedez e Marco Masini sulle note di “Bella stronza” ha acceso il dibattito su giornali e social network, complice la vita privata del rapper, tra la rottura con Chiara Ferragni e le indiscrezioni lanciate da Fabrizio Corona sul presunto amore con Angelica Montini. Ebbene, l’artista meneghino ha scritto alcune barre di suo pugno, emozionando il pubblico ma anche se stesso, come testimoniato dagli occhi lucidi a fine esibizione.

La prima parte è stata cantata da Masini, poi è arrivato il turno di Fedez che ha deciso di portare sul palco dell’Ariston il suo vissuto. “Sulla pancia ho una ferita/ che mi ha fatto meno male”, "Baciarsi e dirsi ti amo sì, ma farlo di nascosto. Grazie a me ora confondi lo schifo con l’amore, chi cerca quello che non deve trova quello che non vuole / Ti penso e non mi sembra vero, non riusciremo mai a ferire chi ci odia come chi ci ama per davvero". Un riferimento alla battaglia con il tumore, ma anche - forse - una dedica alla Montini. In chiusura, infatti, il rapper ha cantato una delle strofe più esplicite: “Ti ho dato tutte le ragioni per essere una bella stronza”.

A chi sono riferite queste parole? Alla Ferragni? O alla Montini? Difficilmente avremo una risposta.

Sono invece finite fuori dal testo le parti del brano che avevano suscitano qualche perplessità come "Mi verrebbe di strapparti / Quei vestiti da puttana / E tenerti a gambe aperte".