Tutta l’Italia gioca in tv

Beh, oggi tutti insieme incollati a seguire la cerimonia di apertura dei giochi olimpici. Quando l’orgoglio nazionale chiama, gli italiani rispondono. Sarà Raiuno, ovviamente, a farsi vessillo dell’unità del Paese per l’inaugurazione, ma la cerimonia si può seguire anche sulla nuova piattaforma HBO e su Discovery. Saranno quasi tre ore di show (realizzato da Marco Balich) a partire dalle 19.50 nello stadio San Siro, con collegamenti con il braciere olimpico all’Arco della Pace e le località di gara, a partire da Cortina. Tanti gli ospiti attesi: da Mariah Carey (foto) a Pausini, Bocelli, Ghali e altri. La telecronaca è affidata al direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, allo scrittore Fabio Genovesi e alla campionessa olimpica Stefania Belmondo. Collegate anche Rai Play e Rai Radio1. Stamattina, via alle gare: la tv di Stato proporrà quelle principali su Raidue e Rai Sport che avranno anche varie finestre di approfondimento lungo tutta la giornata. Per quel che si è perso o si vuole rivedere c’è RaiPlay.

Ma i super appassionati di ogni tipo di sport invernale, possono trovare tutte le specialità su Discovery e sulla sua nuova piattaforma HBO Max, ovviamente per chi possiede gli abbonamenti: 865 ore di gare live Italia con accesso a tutte le discipline, in contemporanea. Si possono seguire gli eventi principali anche attraverso i canali Eurosport sui pacchetti Dazn, Prime Video e TimVision.