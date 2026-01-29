Uomini e Donne, Ciro lascia lo studio: "ho infranto il regolamento". La reazione di Maria De Filippi

Il tronista Ciro Solimeno sta attraversando un momento molto delicato sul trono di “Uomini e Donne”. Durante la puntata di oggi, 29 gennaio, il tronista ha deciso di rompere il silenzio e raccontare un episodio che fino a oggi era rimasto nascosto, legato al suo passato nel programma come corteggiatore. Una confessione che potrebbe cambiare il corso della sua esperienza in studio.

Il segreto del passato

Ciro ha ammesso di aver infranto il regolamento un anno fa, entrando in contatto con l’allora tronista Martina De Ioannon. Tutto è iniziato da un piccolo dettaglio, un profilo che guardava con insistenza le sue storie su Instagram. Quel gesto ha subito fatto scattare il sospetto che fosse proprio Martina dall’altra parte. Una volta confermata l’identità, Ciro le ha chiesto il numero di telefono e tra i due è iniziata una conversazione privata, poi sfociata in alcuni messaggi sporadici.

Incontri segreti e baci

Il racconto prosegue con gli incontri segreti tra i due durante il periodo in cui Ciro era ancora corteggiatore. “ Ci sono stati dei baci ”, ha ammesso, chiarendo però che non c’è mai stato nulla di più intimo. La situazione si è interrotta definitivamente quando all’interno del programma è scoppiato il caso di Michele, l’ex tronista allontanato per aver contattato alcune corteggiatrici tramite un profilo falso. Quell’episodio ha spinto Ciro e Martina a chiudere ogni contatto, segnando una netta rottura con il passato.

Il peso della responsabilità

Tornato in studio, Ciro è apparso visibilmente provato e ha spiegato di sentirsi responsabile per aver tradito la fiducia della redazione e di non riuscire più a vivere il trono con serenità. La conseguenza naturale sembrava inevitabile, lasciare l’esperienza in anticipo.

La reazione di Maria De Filippi

Maria De Filippi, però, ha cercato di rassicurarlo: “ Non hai commesso un reato ”, ha detto la conduttrice, invitandolo a riflettere prima di prendere una decisione definitiva.

Gli ha suggerito di uscire un attimo dallo studio e parlare con le sue corteggiatrici, così dala situazione con chiarezza e trasparenza, e capire se fosse possibile continuare il percorso senza