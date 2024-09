Dopo Temptation, c'è Uomini e Donne: Martina De Ioannon è la nuova tronista

Ascolta ora 00:00 00:00

Colpo di scena (o forse no?): Martina De Ioannon è la nuova tronista di Uomini e Donne. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore, proprio dai canali social ufficiali del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Una notizia che lascia sorpresi i fan della trasmissione dal momento che in molti ricorderanno la giovane capitolina per la sua partecipazione all’ultima edizione di Temptaion Island, andata in onda poche settimane fa.

Martina De Ioannon e l’esperienza a Temptation Island

Martina aveva lasciato l’Is Morus Relais mettendo un punto alla storia d’amore con Raul Dumitras, finita proprio sotto gli occhi delle telecamere. All’interno del docu-reality targato Fascino, infatti, la De Ioannon aveva approfondito la conoscenza con il single Carlo Marini, con cui la complicità sembrava essere arrivata alle stelle. Una frequentazione andata avanti anche lontano dalle telecamere, considerando che i due erano stati fotografati anche mano nella mano all’interno di una discoteca. Tuttavia, dati gli evidenti risvolti, qualcosa pare essere andato storto tanto da convincere la 26enne a sedersi sull’ambitissima poltrona rossa.

Martina, quarta tronista di Uomini e Donne

L’annuncio della sua partecipazione alla trasmissione è arrivato come un “fulmine a ciel sereno” direttamente dai profili social del programma, sorprendendo i fan di Uomini e Donne. Il motivo? Nelle ultime ore, sembrava caldeggiare l’ipotesi di un ritorno di Ida Platano che lo scorso anno aveva deciso di abbandonare il trono.

“Sono Martina, ho 26 anni e vengo da Roma”, ha esordito così Martina De Ioannon nel video di presentazione; poi ha continuato: “Vivo con i miei genitori e lavoro nel ristorante di famiglia. Ho un carattere forte e deciso ma ho anche le mie debolezze. Non sono timida, sono spigliata e quando sto insieme agli altri mi piace ridere e scherzare. Mi dispiace se a primo impatto posso sembrare antipatica. In realtà è perché mi piaccio e sono sicura di me. Non mi interessa del giudizio degli altri”. E ancora: “Mi auguro di trovare una persona che condivida la mia stessa visione della vita e che abbia i miei stessi valori. Soprattutto quello della libertà che per me è importantissimo. Desidero una persona che mi faccia perdere il controllo e che mi faccia provare quel brividino”.

Martina e la fine della storia con Raul

Naturalmente, ampio spazio è stato dato alla sua partecipazione a Temptation Island: “Non pensavo che questa esperienza andasse così. Sono entrata convinta di amare Raul e pensando che l’unico problema della nostra relazione fosse la sua gelosia. Già però dopo una settimana mi sono resa conto che il centro del problema non era più quello; mi sono resa conto di non essere più innamorata di lui. Non è stato facile prendere questa decisione perché non me l’aspettavo, ma come faccio sempre nella vita affronto le cose di petto. Ho preferito chiudere un qualcosa che non sarebbe stato sincero”, ha rivelato. Poi, a proposito della conoscenza con il tentatore Carlo, ha chiarito: “All'interno del programma è nata un'intesa con il single Carlo e ho deciso di vivermela.

, ci siamo accorti che non eravamo compatibili”.

Oltre a Martina, sul trono ci saranno anche Francesca Sorrentino, Michele Longobardi e Alessio Pecorelli.