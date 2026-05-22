“Verissimo” chiude una stagione da record: ultimo appuntamento con lo speciale dedicato ad “Amici”

Si chiude nel segno degli ascolti e del successo social un’altra stagione di Verissimo, il talk del weekend di Silvia Toffanin che anche quest’anno si è confermato tra gli appuntamenti più seguiti della televisione italiana. L’ultima puntata andrà in onda sabato 23 maggio alle 16.30 su Canale 5 con “Verissimo - Speciale Amici”, interamente dedicato all’edizione appena conclusa del talent show di Maria De Filippi.

Ascolti in crescita nel weekend

Il programma ha mantenuto la leadership nella sua fascia oraria sia al sabato sia alla domenica, registrando numeri in crescita rispetto alla stagione precedente. La media share si è attestata intorno al 21% nella puntata del sabato e al 20% in quella domenicale. Particolarmente rilevante il risultato ottenuto tra il pubblico più giovane: nella fascia 15-34 anni il talk ha fatto segnare un forte incremento, arrivando al 25,3% di share il sabato e al 23,2% la domenica. Molto alto anche il gradimento del pubblico femminile, con dati che confermano il forte legame costruito negli anni dal programma con le telespettatrici.

Boom anche sul digitale e sui social

Non solo televisione tradizionale. Verissimo continua infatti a ottenere risultati molto importanti anche online. Su Mediaset Infinity il programma ha raggiunto quota 100 milioni di video visualizzati in streaming, mentre sui social ha superato complessivamente i 4,2 miliardi di visualizzazioni tra Facebook, Instagram e TikTok. Una crescita costante che ha permesso al talk di restare stabilmente tra i programmi più seguiti e commentati sulle piattaforme digitali.

Scheri: “Silvia Toffanin ha ampliato il pubblico”

A commentare il successo del programma è stato Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5. "In uno scenario televisivo sempre più competitivo e vario, Verissimo ha saputo, non solo consolidare il proprio pubblico, ma anche ampliarlo ulteriormente. Un risultato importante che porta la firma di Silvia Toffanin, capace di rendere ogni intervista un racconto autentico ed emozionante". Scheri ha poi sottolineato anche la scelta editoriale di aprire il programma ai temi di cronaca. "Quest’anno il programma si è aperto anche ai casi di cronaca, affrontati sempre con rigore, sensibilità e rispetto, nello stile unico di Silvia. Una scelta editoriale che si è dimostrata vincente".

Lo speciale dedicato ad “Amici”

L’ultima puntata della stagione sarà dedicata interamente a Amici di Maria De Filippi, reduce dalla finale appena andata in onda. Nel corso dello speciale verranno ripercorsi i momenti più importanti del percorso dei finalisti, tra esibizioni, sogni e retroscena vissuti durante l’esperienza nel talent. Grande spazio sarà riservato a Lorenzo, vincitore assoluto di questa edizione, che racconterà le emozioni vissute dopo il trionfo. In studio arriveranno anche i professori che hanno accompagnato i ragazzi durante il loro percorso artistico e personale, con diverse sorprese pensate per l’ultima puntata.

Domenica spazio a “Verissimo - Le storie”

La chiusura definitiva

della stagione arriverà domenica 24 maggio con “Verissimo - Le storie”, appuntamento che raccoglierà alcune delle interviste più intense e significative realizzate da Silvia Toffanin nel corso di quest’anno televisivo.