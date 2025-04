"La vita non ha senso". Maria De Filippi interviene per incoraggiare la cantante

Ascolta ora 00:00 00:00

La tensione e l'ansia sono sempre più forti per i concorrenti di Amici, che in queste ultime settimane di programma che conducono alla finale, accompagnati dai professori e da Maria De Filippi, stanno imparando a esternare i propri malesseri. Non è semplice, soprattutto a quell'età, parlare dei sentimenti e delle sensazioni che, spesso, offuscano la mente. È quel che è successo alla cantante Antonia, convocata da Maria De Filippi per provare a far uscire il malessere perché, parlandone, spesso, i problemi possono trovare una soluzione.

" Il mio cervello mi mette sotto stress continuamente, non solo quando canto. Ho avuto un periodo di down in cui non riuscivo più a cantare, è strano pensare che posso farcela da sola ", ha spiegato la cantante a Maria De Filippi, che ha voluto vederci chiaro sul periodo di difficoltà che sta attraversando in questo momento. " Mi piace molto quel buchino (la città in cui è cresciuta, ndr), però stando lì per 19 anni ho detto ai miei genitori che non volevo fare niente nella mia vita. Nella mia testa le persone non saranno mai felici e la vita non ha un senso ", ha proseguito. Tuttavia, da quando si trova a Roma, dove si registra Amici, da quando è entrata nella scuola e ha preso contatto con una realtà completamente diversa rispetto a quella che era abituata a vivere, qualcosa in lei è cambiato e anche la sua prosepettiva si è modificata. " Quando sono arrivata qui ho smesso di crederlo e ho pensato che potesse avere un senso ", ha aggiunto.