"The Voice", addio a sorpresa di Gigi D'Alessio ad Antonella Clerici: chi prende il suo posto

È tempo di vacanze per Antonella Clerici che, nell’attesa di tornare in onda, si gode la sua estate in Normandia, dove trascorrerà i prossimi due mesi. La conduttrice sarà impegnata nella prossima stagione televisiva di Rai Uno con diverse trasmissioni, da È Sempre Mezzogiorno, alle due serate speciali del programma Jukebox - La notte delle hit, sino a The Voice. Proprio a proposito del talent show musicale di Rai Uno, ci saranno delle novità, a partire dal cast che non vedrà più tra i giudici Gigi D’Alessio.

Antonella Clerici e il rapporto con la Rai

Come anticipato, saranno tanti i progetti che vedranno coinvolta Antonella in Casa Rai, oltre a È Sempre Mezzogiorno (dove arriverà Carlotta Mantovan, moglie di Fabrizio Frizzi) e The Voice, la conduttrice prenderà il timone di due serate speciali dedicate alla musica, con Jukebox - La notte delle hit. Proprio a proposito del rapporto con “Mamma Rai”, con cui ha rinnovato il contratto per altri due anni, la conduttrice in un'intervista al settimanale Chi – che le ha dedicato la copertina del numero in edicola - ha confessato: “Il leitmotiv della mia vita è dover sempre lottare per qualcosa perché, quando nasci e cresci in un'azienda, ti danno affettuosamente per scontata. ‘Tanto Antonella c'è’. È come la moglie da cui ritorni sempre. In fondo sono un’abitudinaria, se avessi dovuto cambiare lo avrei fatto 20 anni fa”.

Antonella Clerici, poi, si è lasciata andare anche ad un commento sul Festival di Sanremo che lei ha condotto in solitaria in passato e che l’ha vista protagonista nell’ultima edizione a fianco di Carlo Conti e Gerry Scotti; per lei, il conduttore su cui puntare potrebbe essere proprio Stefano De Martino: “Lo vedrei assolutamente a Sanremo, a me piace moltissimo e l'ho detto in tempi non sospetti. Intanto è un ragazzo che studia, che legge, non è uno che dice ‘so tutto io’. È un bel ragazzo, ha la napoletanità, ha la battuta pronta. Ad Affari tuoi, programma che conosco bene perché l’ho condotto, ha personalizzato il format, lo ha fatto suo. Secondo me, è pronto. Adesso deve assumersi dei rischi: dopo Carlo, se devo pensare al futuro, penso a lui”.

Le novità di The Voice

Anche sul fronte The Voice, il talent show musicale che Antonella ormai conduce da diversi anni ci saranno delle novità. Gigi D’Alessio, infatti, lascia la poltrona di giudice e coach del programma. Un addio che Antonella, nel corso dell’intervista a Chi ha così commentato: “La partenza di Gigi l'ho presa malissimo. Ne ho fatto una malattia, intanto per l’affetto che provo per Gigi”. Poi ha aggiunto: “Ci conosciamo da tanto, gli voglio bene e questi cinque anni sono stati bellissimi: hanno dato tanto sia a me sia a lui. È stata una doccia fredda. Un po' conta anche la sua volontà e il desiderio di cambiare, ma sono onesta quando dico che è stato un dispiacere perché Gigi fa parte di The Voice, è una persona importante”. Infine, ha chiosato ribadendo l’affetto che prova per il cantante: “E gli voglio bene, non ce l'ho con lui”.

Stando alle ultime indiscrezioni, a ricoprire il ruolo di giudice di The Voice dovrebbe arrivare Nek; a quanto pare, mancherebbe solo l’ufficialità. Anche la stessa Antonella ha confermato a metà la notizia: “Non so se sia ufficiale, ma mi auguro che ci sia perché ha una bella anima.