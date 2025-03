Uffici dell'urbanistica, torna la prenotazione on line

Ascolta ora 00:00 00:00

Da un lato il nodo extracosti olimpici, dall'altro la ricerca di soluzioni al caos sull'urbanistica. Ieri il sindaco Beppe Sala ha partecipato a una call con gli altri soci dei Giochi 2026. «Sui tempi siamo a posto, come sempre nella forbice tra costi e ricavi fino all'ultimo mancano fondi» riferisce. E c'è sempre la richiesta di trovare la formula di legge per coprire le spese extra dei privati per Arena Santa Giulia e Villaggio. «Il governo lo sa, non butto la croce addosso, siamo ancora in attesa delle risposte». Oggi invece riceverà alcuni dei costruttori che hanno i cantieri bloccati dalle inchieste per capire se sono disposti a versare più oneri al Comune, tra i punti contestati dai pm. E dopo aver chiuso al pubblico lo Sportello Unico edilizia a novembre e complicato l'accesso di architetti e costruttori agli uffici dell'urbanistica, ieri l'assessorato alla Rigenerazione urbana ha ammorbidito un po' le regole, per «facilitare il più possibile i rapporti tra uffici e utenza» pur «con l'esigenza di disciplinare il servizio di ricevimento e la tracciabilità, oltre che di tutelare la professionalità e la sicurezza dei dipendenti». Si riaprono le prenotazioni on line per alcuni servizi: informazioni relative a oneri, a Ucredil/Cementi armati, appuntamenti per la risoluzione di tematiche complesse per pratiche in corso di trattazione. Se l'utente vuole che sia presente un legale, l'appuntamento dovrà essere chiesto e fissato con il dirigente che valuterà l'eventuale assistenza legale di cui avvalersi.

Entro qualche settimana le richieste di accesso agli atti dei fascicoli edilizi saranno gestite attraverso un portale dedicato raggiungibile dal sito del Comune e il concessionario si occuperà anche della digitalizzazione di tutti gli atti.