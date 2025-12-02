Ultima tappa per i Cuori Olimpici: 21 chilometri per il traguardo

E infine, ecco l'ultima tappa. Sta per tagliare il traguardo il viaggio dei "Cuori olimpici", la staffetta tra i dodici capoluoghi lombardi in attesa dei giochi Milano Cortina 2026. L'appuntamento è per il 7 dicembre a Como con "Lake Como Half Marathon", manifestazione podistica inserita nel calendario Fidal, a carattere agonistico e non agonistico sulla distanza della mezza maratona.

Una competizione inserita in uno scenario che mozza il fiato, in cui la fatica è assicurata perché il percorso è ondulato e qualche salita darà filo da torcere a chi è a caccia di personal best, ma la soddisfazione di arrivare ad un traguardo unico nel suo genere al cospetto di Villa Olmo, una villa neoclassica ad opera dell'architetto Cantoni con il suo parco che è uno dei più importanti della provincia di Como.

Il ramo del Lago che gli atleti calpesteranno per 21,0975 chilometri parte dal cuore della città, attraversa Cernobbio con la sua Villa Erba, una delle ville più importanti del lago, oltre che polo fieristico conosciuto in tutto il mondo. Nei borghi che arrivano subito dopo, quello di Moltrasio per prima e Carate Urio a seguito, pare che il tempo si sia fermato: viuzze, scalini, chiese e piccoli negozi di alimentari ormai divenuti rarità.

Il giro di boa per una manciata di metri per poi entrare nel celeberrimo comune di Laglio, il borgo ormai super conosciuto anche oltreoceano, fino a toccare Hollywood perché "un certo" George Clooney da qualche tempo ha preso qui la sua (splendida) dimora e ogni tanto capita da queste parti, soprattutto in estate.

Arrivati alla meta, per il ritorno si ripercorre la stessa strada, perché il percorso è così suggestivo, che farlo un'altra volta permetterà quel fermo immagine che rimarrà impresso nella mente per sempre.

Si conclude dunque quel viaggio voluto da Regione Lombardia che ha toccato tutte le province della regione, ogni angolo del nostro territorio cogliendo per ognuno manifestazioni, eventi feste e tradizioni che caratterizzano i luoghi lombardi. Un viaggio partito ben cinque mesi fa, esattamente il 9 marzo scorso con l'intento di andare alla scoperta delle eccellenze e delle particolarità di tutti i territori. I Cuori Olimpici hanno voluto raccontare la regione che si preparava a quell'importante traguardo ormai sempre più vicino di Milano Cortina 2026. Domenica l'ultima tappa di questo straordinario viaggio a Como, con "Lake Como Half Marathon", appunto.

Poi passate le feste, ci si avvicina a passi rapidi verso le competizioni olimpiche con l'inaugurazione nel

tempio del calcio milanese, lo stadio di San Siro il 6 febbraio dove sarà ufficialmente dato il via ai Giochi invernali di Milano Cortina, i primi con formula diffusa sul territorio coinvolgendo Lombardia, Veneto e Trentino.