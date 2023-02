Ultimi colpi, poi "silenzio". Fontana con i governatori

Gli ultimi «colpi» prima del silenzio elettorale che scatta a mezzanotte in punto. I candidati alle Regionali oggi hanno le agende fittissime e il sostegno dei big che arrivano per tirare la volata (anche) alle liste. Il governatore uscente del centrodestra Attilio Fontana e gli sfidante di Pd-M5S Pierfrancesco Majorino, del Terzo Polo Letizia Moratti e di Unione Popolare Mara Ghidorzi si confronteranno in tv per la seconda volta su Rai3, il «match» coordinato dal giornalista del Tgr Lombardia Andrea Silla sarà registrato in mattinata e andrà in onda alle 18.15. Fontana alle 10 parteciperà come governatore all'incontro organizzato al teatro Manzoni dalla Coldiretti su «Turismo e cibo, l'Italia che vince» alla vigilia della Bit, sul palco il presidente degli agricoltori Ettore Prandini, il ministro Daniela Santanchè, coordinatrice regionale di FdI, e il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Per la chiusura della campagna la Lega schiera tutti i suoi governatori - Luca Zaia (Veneto), Massimiliano Fedriga (Friuli), Maurizio Fugatti (Trentino), Donatella Tesei (Umbria) e Christian Solinas (Sardegna) - al fianco di Fontana alle 21 a Brescia, dove nei prossimi mesi si voterà per il sindaco e il candidato del centrodestra è il leghista Fabio Rolfi. Sul palco il leader Matteo Salvini e il segretario regionale Fabrizio Cecchetti che sottolinea: «Vogliamo chiudere la campagna basata sulla concretezza, sul fare, raccontando con i governatori il buon governo che la Lega assicura ai territori che amministra». E sui canali social alle 19 a intervistare Fontana sarà Zaia.

Salvini farà un tour de force anche a Milano (dalla cerimonia al Monumento agli infoibati ed esuli in piazza della Reubblica, al cantiere del villaggio olimpico all'ex scalo Romana al gazebo in Buenos Aires) e una tappa a Bergamo con il ministro Calderoli. Per il gran finale alle 21 Majorino ha scelto invece di andare «a casa» di Fontana, a Varese. «É un luogo tosto, considerato luogo della Lega per antonomasia, abbiamo già un ottimo sindaco di centrosinistra ma è una terra che dal punto di vista delle Politiche ci ha dato dei bei dolori - ammette -. Vado perché questa partita va giocata dove è più difficile», dice. Prima, alle 18 al Teatro del Buratto a Milano in via Bovio, zona Maciachini, la festa di chiusura con i quattro candidati alla segreteria nazionale del Pd, Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli. Per Letizia Moratti chiusura della campagna a Varese e Como.

Già allestiti i quartieri generali dove aspettare l'esito del voto. Il comitato elettorale di Majorino ha prenotato uno spazio all'«Ostello bello grande» di via Lepetit, Moratti all'hotel dei Cavalieri in piazza Missori. Fontana seguirà lo spoglio tra il suo ufficio a Palazzo Lombardia e la sala istituzionale del Consiglio al Pirellone. Poi si sposterà quasi sicuramente nella sede della Lega in via Bellerio.