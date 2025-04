Umbria ancora strada maestra di fede e sport. In partenza un cantiere diffuso da 47 milioni

Ascolta ora 00:00 00:00

Due itinerari nel segno dello sport. Anche l'Umbria si mette in Cammino e lo fa privilegiando l'immersione nella natura. I progetti, ambiziosi, sono quelli dell'ex ferrovia Spoleto-Norcia e della ciclovia del Nera. Cinque milioni e 600mila euro di investimento, una terra grande come un fazzoletto a portata di viandanti e pellegrini.

Chi immagina l'Umbria come sinonimo di spiritualità non resterà deluso: i nuovi percorsi migliorano l'accessibilità pedonale di questi territori e aiutano chi voglia incamminarsi sulle due strade maestre della fede: la Via di Francesco e il Cammino di San Benedetto. Benedetto e Francesco, i giganti nella storia religiosa dell'Europa figli di questa realtà.

Il calendario dei prossimi anni è un'esplosione di suggestioni: «Abbiamo di fronte eventi importanti - spiega il Commissario Guido Castelli - che ci fanno comprendere quali flussi turistici possiamo intercettare nell'Appennino centrale. Il Giubileo di quest'anno, già in corso, l'ottavo centenario della morte di Francesco, nel 2026, e il 2028 per il quinto centenario dell'approvazione pontificia dell'Ordine dei Cappuccini».

Insomma, con l'Ordinanza approvata in cabina di coordinamento sisma - questo il linguaggio tecnico - il Commissario ha dato il primo colpo di bacchetta e i lavori sono partiti. C'è chi lo chiama turismo destagionalizzato e certo si tratta di una strepitosa opportunità che si estende naturalmente alle altre tre regioni del Cratere: Marche, Lazio e Abruzzo.

In tutto sono in programma interventi per 47 milioni di euro e l'obiettivo è creare un network di strade corredate dai servizi indispensabili per chi si muove a piedi o in bicicletta. Cominciando dagli ostelli dove dormire al termine di ogni tappa.

Molti cammini sono già percorribili, ma ci sono frane, interruzioni, pezzi da risistemare che magari costringono a tortuose deviazioni e poi mancano le connessioni, i raccordi, una segnaletica adeguata. È davvero la possibilità di vivere un'esperienza dal fascino incomparabile in luoghi, va detto, unici al mondo.

SteZu