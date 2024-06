Un'estate di sport e musica fra calcio, Giochi e hit in tv

Certo, il primo sotto osservazione sarà Pino Insegno che, da lunedì, si mette al timone del game show Reazione a Catena nel preserale di Raiuno. L'attore è diventato il simbolo dell'«occupazione della destra di governo sulla tv di stato», o meglio, della narrazione che se ne fa a sinistra. Comunque, il suo ritorno in tv con Il mercante in fiera non era stato per nulla soddisfacente in quanto ad ascolti. E ora per lui è giunto il momento di riscattarsi: si vedrà se riuscirà a mantenere alta l'attenzione degli spettatori sul giochino sempre in alto nell'Auditel. Ma, a parte Insegno, da lunedì comincia la stagione estiva della televisione, all'insegna dello sport e della musica. Quest'estate grande indigestione di calcio con gli Europei da metà giugno a metà luglio e full immersion in tante discipline sportive con le Olimpiadi di Parigi dal 26 luglio. Gran parte degli appuntamenti si potranno vedere in chiaro sulla tv di Stato e per chi non vuole perdersi proprio nulla ci si può collegare sul canale Eurosport e su Dazn, Sky, Now e Tim Vision.

Ma sarà anche un'estate all'insegna della musica. Intanto domani, domenica, Gianni Morandi (foto) su Raiuno ci riporta indietro ai grandi show musicali per festeggiare i 70 anni della tv di Stato. Ma poi ci saranno vari appuntamenti, tra cui il 28 giugno Summer Hits con Andrea Delogu e Carlo Conti e Battiti Live con Ilary Blasi su Canale 5. Per quanto riguarda gli altri programmi tra cronaca, informazione e divulgazione, per ragioni di spazio qui facciamo un breve excursus tra Rai e Mediaset. Unomattina Estate sarà condotto da Alessandro Greco e Greta Mauro. E, sempre sul primo canale, Camper in viaggio avrà al volante Tinto, Umberto Broccoli e Lorella Boccia mentre Camper sarà guidato ancora da Marcello Masi. Estate in Diretta sarà con Guido Semprini e Nunzia De Girolamo. Nel weekend, ci saranno Weekly e le varie Linea verde e Linea blu. Alberto Angela non mancherà con il suo Ulisse e Noos.

Su Canale 5 amori litigarelli con Temptation Island e la fiction Sissi.

Per l'informazione, su Raitre va segnalato al martedì il talk politico Filorosso da fine luglio. E su Rete4 rimarranno in onda alcuni programmi di approfondimento serale tra cui Stasera Italia e Zona Bianca.