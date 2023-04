Università, Arena e Centrale Fuorisalone da 1.200 eventi

Una città attorniata da 1.200 eventi e un fiume di visitatori entusiasti. La festa del Design, iniziata ieri, conquista ogni anno nuovi spazi: piazze, torri, gallerie, negozi, cortili, non c'è un angolo senza una presentazione. Per evitare il rischio di perdersi, un veloce vademecum.

GRANDI MOSTRE. Per il suo centenario la Triennale ha presentato la nuova veste del Museo del Design: 300 pezzi che raccontano l'evoluzione degli oggetti dal 1923 ad oggi. Oggi aprono in concomitanza tre mostre: Text; Droog30. Design or Non-design?; Lisa Ponti. Disegni e voci e l'opera Falena di Nico Vascellari. Alle Gallerie d'Italia di piazza Duomo si possono ammirare le opere di Dan Flavin (della Collezione Luigi e Peppino Agrati). Flavin, come Donald Judd, Carl Andre, Sol Lewitt, è uno dei principali esponenti della Minimal Art americana: nelle sue opere le forme sono semplificate fino diventare elementi geometrici, non manca la sua riflessione sulla società dei consumi e dello spettacolo.

STAZIONE CENTRALE. Fra le novità spicca Dropcity che diventerà entro il 2024 il più grande studio di Architettura d'Europa ideato da Andrea Caputo (è il progetto vincitore della seconda edizione di Festival Architettura). Si trova negli spazi degli ex Magazzini Raccordati della stazione Centrale. L'installazione sotto il tunnel «Aspen, The Italian Manifesto» ispirato al congresso dell'International design conference in Aspen del 1989, lascia già intuire come diventerà la zona intorno a via Sammartini. I tunnel 52 e 54 sono invece dedicati all'urbanista Arrigo Arrighetti.

VIALE MOLISE. Fra i nomi attesi c'è Alcova, che quest'anno si è spostata in zona Calvairate occupando l'area dell'ex macello di viale Molise, al momento ancora in disuso. La piattaforma itinerante fondata da Joseph Grima e Valentina Ciuffi con l'intento di promuovere il design indipendente, si presenta come un'industria della creatività, esposti progetti da ogni angolo del globo .

SPAZIO ARENA. Un viaggio sensoriale nella natura e nella storia del Pianeta, è l'installazione della Listone Giordano Arena in via Santa Cecilia 6. L'ipotesi che ha guidato la progettazione è che una sosta di 15 minuti immersi nella foresta dia benefici misurabili sul piano fisiologico, cognitivo ed emotivo. «È una foresta primordiale, simile a quella che noi avremmo trovato sulla Terra 450 milioni di anni fa - ha spiegato Nicola Cherubini di Listone Giordano. Quando le alghe sono diventate piante è nata la vita. Le piante dimostrano che il Pianeta continuerà ad esistere, è la specie umana che avrà qualche difficoltà se non ci adoperiamo per un cambiamento».

PALAZZO LOMBARDIA. Oggi il presidente Attilio Fontana e l'assessore al Turismo, Barbara Mazzali, inaugureranno, gli eventi di Palazzo Lombardia fra i quali l'apertura gratuita al pubblico del Belvedere: al 39° piano l'allestimento è curato da ADI Associazione per il Disegno Industriale (oggi visite dalle 18.30 alle 21; domani e giovedì 18-21; venerdì 15-21; sabato e domenica 10-18). In piazza Città di Lombardia sarà allestita Circolare, installazione e mostre incentrate su materiali e progetti di Design dal minimo impatto ambientale. In piazzetta Galvani Design e Sport da Medaglia d'Oro, una mostra e tanti incontri fino a domenica.

UNIVERSITÀ STATALE. Nel Cortile della Farmacia dell'Università degli Studi, Amazon e Stefano Boeri Interiors hanno inaugurato The Amazing Playground, ampio spazio interattivo ed esperienziale con protagonista Swing, l'installazione realizzata da Boeri nell'ambito della mostra Interni Design Re-Evolution. Protagonista di quest'esposizione è Itelyum, player internazionale nel riciclo e valorizzazione dei rifiuti che ha voluto l'installazione MetamorphosYs (creata da Studeo Group) che porta il visitatore a comprendere i processi rigenerativi della materia. Il fine è quello di riflettere sull'urgenza di un cambio di prospettiva, si invitano ad azioni concrete per la tutela e il ripristino delle risorse naturali.