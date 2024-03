"Unplugged" di Radio2, il pop rinasce quando stacca la spina

Mai come adesso è indispensabile una ventata di unplugged nel pop. Quindi bene ha fatto Radio2 ad aver lanciato ieri sera Radio 2 Live Unplugged in diretta dalla storica Sala A di Via Asiago con la conduzione della «garanzia» Gino Castaldo e della sempre più «focalizzata» Ema Stokholma. Un'ora di musica alla domenica sera. Emma (foto), che si è presentata soltanto con il proprio chitarrista Raffaele Rufio Littorio, è stata la prima degli otto ospiti di questo ciclo di concerti unici. Come si sa, l'idea dei concerti unplugged fu lanciata globalmente da Mtv negli anni Novanta dopo l'esibizione di Jon Bon Jovi e Ritchie Sambora agli Mtv Video Music Awards 1989. Non sapendo come impressione il pubblico, i due si erano presentati solo con le chitarre acustiche interpretando i loro classici senza batteria, amplificazione e distorsori. Visto il successo, Mtv inventò una serie di unplugged che lanciò una moda. In quel momento nel pop e nel rock c'era bisogno di unplugged, quindi di essere naturali «senza spina elettrica». E oggi nella musica c'è la necessità di uscire dalla dittatura delle 3B (beat, barre e bpm) e da una sempre più evidente omologazione dei suoni. Unplugged vuol dire spontaneità e assenza di troppa tecnologia. Ed Emma, che è una delle artiste italiane più coraggiose e trasversali, è la testimonial molto credibile di questa serie di concerti (dalle 21 alle 22 in diretta su Rai Radio2, sul Canale 202 del digitale terrestre, su RaiPlay e RaiPlay Sound). La musica suonata davvero fa sempre la differenza, mai dimenticarlo.