"Uonderbois" fa rivivere il mito del Munaciello

Una Napoli da fiaba con qualche tocco di satira sui culti locali: come quello delle statuette di Maradona. Una Napoli dove ci sono buoni veri (tutti ragazzi) e cattivi veramente cattivi, ma senza pescare dalla cronaca (che non va mai ignorata ma appiattisce). Il tutto miscelato con quel tanto di hollywoodiano che consente di creare una narrazione incredibilmente sospesa tra i Goonies, Operazione San Gennaro e la leggenda del Munaciello che fa capolino anche nei film di Sorrentino come È stata la mano di Dio. Questo è in soldoni quello che lo spettatore troverà dentro la serie in sei episodi Uonderbois, che sarà disponibile su Disney+ a partire dal 6 dicembre. Partiamo dalla trama ristretta come un caffè. I Uonderbois sono cinque dodicenni. Hanno la fantasia al petardo di chi è nato e cresciuto tra i vicoli della Napoli vecchia. Sono uniti dalla convinzione che in città si aggiri Uonderboi, il loro mito personale. Un incrocio tra Robin Hood e la leggendaria figura del Munaciello, però con lo skateboard. I cinque inseparabili, però, dovranno presto dirsi addio tra opportunità, guai e scelte familiari.

Al centro di questa sciarada «La Vecchia» (quasi una Crudelia De Mon), proprietaria dei vasci in cui abitano. Infatti, sta per vendere le loro case in cambio di una statuetta di Maradona. Quando la statuetta viene rubata proprio dal loro idolo, Tonino Uonderboi (Massimiliano Caiazzo, nella foto), il nuovo Munaciello di Napoli, inizia l'avventura dei Uonderbois alla ricerca di un misterioso tesoro - vi avevamo parlato di Goonies partenopei no? - nella Napoli sotterranea. A guidarli in questo viaggio è la memoria dei segreti più antichi della loro città e la certezza che dietro ogni leggenda si nasconda sempre un poco di verità e di speranza.

Per certi versi è proprio su questo equilibrio tra realtà e magia che la città si regge da millenni. In questa serie ideata da Barbara Petronio e Gabriele Galli e con la regia di Andrea De Sica e Giorgio Romano non tutto è perfetto però c'è sempre il botto.