Va in onda la rivincita della tv generalista

Allora stasera con Carlo Conti sul palco del Festival di Sanremo ci saranno Antonella Clerici e Gerry Scotti. Debutto del Festival, biglietto da visita della 75esima edizione. Uno dirà: sai che novità, da decenni sono tre dei volti più popolari della tv. E invece è proprio questa la novità. In una fase nella quale si grida al fenomeno davanti ai primi scaramacai che escono dai social, se l'evento più importante della televisione italiana è condotto da tre volti strafamosi e straconsolidati il significato è soltanto uno: la tv generalista non è soltanto viva e vegeta ma arriva anche alla generazione che ha come simbolo l'ultima lettera dell'alfabeto (Zeta) ma è al primo posto delle attenzioni di chiunque si occupi di comunicazione.

La Gen Z di qua. La Gen Z di là. Ma, grazie soprattutto ad Amadeus, anche i ragazzi nati intorno al Duemila sono finiti nell'orbita di Sanremo confermando un rituale che stancamente si ripete senza tempo. Prima i maestri sono i «nemici da ridicolizzare» poi tornano a essere soltanto quello che sono, maestri appunto. E quindi stasera, a seguire la prima puntata in ogni modalità (anche streaming e poi on demand) ci saranno per forza nonni, figli e nipoti, tutti uniti come sempre da quella grande chiesa che all'Ariston va dai cantautori a Elodie. E non è un caso che Gerry Scotti, tra l'altro il primo italiano a incidere un disco con l'intelligenza artificiale, sia diventato virale sui social popolati da zetini (ossia abitanti della Gen Z).

C'è più modernità in questo conduttore di 68 anni che quarant'anni fa presentava la nuova musica a Deejay Television e oggi è un «venerato maestro» nel senso di Arbasino, il «granaio di Mediaset» per la fiducia che riscuote negli investitori pubblicitari ed è così trasversale da essere un idolo anche di chi potrebbe essere suo nipote.

Idem Antonella Clerici, alla faccia di abitudini e stili che potrebbero sembrare da «boomer» ma che, sotto sotto, sono di tutti. Con Carlo Conti, loro formano un trio multigenerazionale che conferma come tutti siamo incuriositi dalle nuove tendenze ma, alla fine, puntiamo sempre su chi la fa, la tendenza.