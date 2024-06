Vacanze e corsa al passaporto: ora anche il giovedì pomeriggio

Un ulteriore passo in avanti nel tendere la mano al cittadino bisognoso di ottenere il passaporto. È quello della questura di Milano che già dal 1° aprile aveva istituito la nuova agenda prioritaria online, per chi ha necessità di rinnovare o richiedere il passaporto entro 30 giorni, riservata ai soli residenti nella provincia di Milano. Adesso, per agevolare la richiesta e il ritiro del passaporto, la polizia di stato ha aggiunto un altro slot operativo il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17.30 per gli appuntamenti ordinari presi online ma solo presso la sede della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale (l'ufficio passaporti centrale, ndr) in via Cordusio 6. Le opzioni prenotabili, pertanto, per quell'ufficio, adesso sono la mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e i mercoledì e giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17.30.

Nulla cambia per la prenotazione ordinaria e prioritaria: il cittadino che intenda richiedere il rilascio di un nuovo passaporto o la sostituzione di quello in scadenza (per un massimo di 4 complessivi) può presentare istanza prenotando un appuntamento tramite l'agenda on-line, accedendo, con lo Spid o la Cie, al link: https://passaportonline.poliziadistato.it

Per la documentazione necessaria da presentare, consultare il sito istituzionale alla voce «Il Passaporto» https://www.poliziadistato.it/articolo/1087

Ricordiamo che per i casi più critici partenza entro dieci giorni c'è proprio l'Ufficio passaporti di via Cordusio. Dove basta recarsi personalmente con tutta la documentazione necessaria e mostrando - dopo qualche ora di coda perché non si prende appuntamento - i biglietti aerei, una prenotazione, una lettera d'incarico lavorativo o la dimostrazione di una esigenza di salute o famiglia, ma anche di vacanza e il passaporto sarà pronto nel giro di due o tre giorni. Anche prima per i casi urgentissimi.

Nei mesi dell'emergenza, tra la fine del 2023 e l'inizio di quest'anno, il Governo ha lavorato alacremente nel difficile tentativo di trovare una soluzione che potesse alleggerire il sistema nazionale e l'emergenza dei molti che sostenevano di non essere mai riusciti a trovare un appuntamento libero nonostante sveglie puntate all'alba, e chi d'aver perso un affare perché con il passaporto scaduto aveva dovuto rinunciare a un viaggio all'estero.

Una boccata d'aria è arrivata a marzo dall'accordo con le Poste che vedrà la possibilità di rilasciare (o rinnovare) i passaporti negli uffici postali di 91 comuni dell'hinterland, quelli sotto i 15 mila abitanti. Tutta la documentazione potrà essere presentata allo sportello e il passaporto arriverà a casa.

La sperimentazione è partita per ora da due comuni del Bolognese, ma si spera di iniziare a breve anche nei 91 comuni della provincia di Milano, per poi estendersi in tutta Italia. Per molti però si tratta di una soluzione a metà: i problemi maggiori si hanno nelle città capoluogo e non nelle località più piccole. Intanto però anche questo è senz'altro un passo avanti.