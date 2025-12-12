Vaccini, esami, prenotazioni al Cup. Farmacie sempre più presidi sanitari

Elettrocardiogramma, holter cardiaci e pressori, vaccini, screening, scelta e revoca del medico di base, prenotazioni di viste ed esami: in Lombardia aumentano le prestazioni offerte dalle farmacie ai cittadini, che sempre più spesso si affidano alle 3.043 croci verdi sul territorio come primo presidio di salute. Da gennaio a fine ottobre, si contano 384.647 prenotazioni di visite ed esami tramite CUP, 612.334 campioni raccolti per lo screening del colon retto, oltre 444mila operazioni di scelta e revoca del medico di famiglia o del pediatra di libera scelta e circa 170mila prestazioni di telemedicina erogate a inizio dicembre, tra regime pubblico e privato. Dall'avvio dell'ultima campagna vaccinale, inoltre, le farmacie lombarde hanno effettuato complessivamente oltre 566mila inoculazioni tra siero anti-Covid19 (115.502 dosi, circa il 40% sul totale), anti-influenzale (427.125) e anti-pneumococco (23.640), superando in poco più di un mese, per quanto riguarda l'antiflu, i numeri registrati nella relativa campagna 2024/2025.

"Quest'anno abbiamo compiuto un ulteriore passo verso una farmacia dei servizi- afferma Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia e di Federfarma Milano, Lodi e Monza Brianza, l'associazione che riunisce 1.200 farmacie presenti sul territorio regionale- La nostra Regione è stata la prima in Italia a introdurre nelle farmacie di tutte le ATS la vaccinazione antipneumococcica; a questa si aggiungeranno, nel 2026, i vaccini contro difterite-tetano-pertosse e HPV. Con Regione Lombardia è stato anche siglato un accordo quinquennale per l'erogazione di prodotti aproteici e ipoproteici ai pazienti nefropatici. Oggi i farmacisti possono accedere alle ricette SSN direttamente dal Fascicolo sanitario elettronico, tramite il solo codice fiscale: una notevole semplificazione per l'utenza. Sul fronte della telemedicina, sono aumentate le prestazioni: l'impegno delle oltre 2.000 farmacie coinvolte ha contribuito ad alleggerire la pressione sulle strutture sanitarie pubbliche, riducendo le liste d'attesa e favorendo una maggiore appropriatezza nell'invio al Pronto Soccorso". Nel dettaglio, da gennaio a inizio dicembre, circa 19mila pazienti con esenzione per patologie cardiovascolari hanno usufruito dei servizi di telemedicina in farmacia, per un totale di 20.036 prestazioni eseguite in regime SSR (nel 2024 erano meno di 6mila): 2.444 ECG, 11.741 holter cardiaci e 5.851 holter pressori.

A fine novembre, le croci verdi aderenti alla Rete di Telemedicina Federfarma HTN avevano inoltre effettuato 151.056 prestazioni in regime privato (superando le 143.514 erogate nei 12 mesi del 2024), di cui 68.396 ECG, 49.044 holter cardiaci e 33.616 holter pressori.