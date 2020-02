Valeria Marini: "In passato mi hanno messo le mani addosso"

Lo scontro fisico tra Antonella Elia e Valeria Marini continua a far discutere nella casa del Grande Fratello Vip e, dopo quanto successo, Licia Nunez non ha nascosto la sua totale disapprovazione.

“ Quella di stamattina è una scena che non vorrei vedere più nella mia vita. Sono scene che ho già visto nel mio percorso di vita e non voglio più vedere ”, ha detto la Nunez alla Marini. “ E lo dici a me! Ecco perché io piangevo – ha aggiunto Valeria - . Anche io non ho alcuna intenzione di subirle! E comunque hanno visto tutti, c’è un regolamento che va rispettato perché le aggressioni e la mani addosso non si mettono. E lei me le ha messe e, se non l’avessero tenuta, me le metteva ancora di più! È da ieri che mi ha minacciato ”.

La nuova concorrente del Gf Vip, quindi, ha sottolineato di auspicare un provvedimento immediato da parte degli autori del programma ribadendo che, gli atteggiamenti violenti della Elia, sono perpetrati nel tempo e fanno parte della sua persona. Teresanna Pugliese, presente al confronto tra la Marini e la Nunez, ha chiesto a Valeria se tra lei e Antonella ci fosse qualcosa di irrisolto risalente a prima del Gf Vip, ma l’attrice ha negato.

“ Quando sono entrata qui lei mi ha aggredito, poi ho cercato un confronto e lei ha continuato ad offendermi – ha continuato a dire la Marini - . Di irrisolto tra noi non c’è nulla, ma chi la conosce? ”. Valeria, quindi, ha continuato a ribadire che la Elia è una persona violenta – “ e non solo nei miei confronti, ce l’ha proprio insito ” – e che le sofferenze passate da bambina non la giustificano in alcun modo. “ Abbiamo sofferto tutti, ma che insegnamento dai! Che messaggio dai? Quello che ha fatto oggi è vergognoso! – ha tuonato ancora Valeria - . Lei non può a stare a fare un gioco così, soprattutto quando oltraggi il regolamento. Mi ha dato un colpo forte, che se aveva le unghie mi bucava lo sterno, e cosa mi viene detto? ‘Non ti ho fatto niente che sei tutta plastica!’. Ma ti rendi conto delle cose che dice? ”.