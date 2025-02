Nuovo bollettino su papa Francesco: "Condizioni in miglioramento ma quadro ancora complesso"

Ascolta ora 00:00 00:00

Un altro importante passo verso la guarigione: nel bollettino serale diramato dalla Santa Sede viene sottolineato che le condizioni generali di Papa Francesco sono in miglioramento ma serviranno ancora altri giorni per poter sciogliere la prognosi. "Le condizioni cliniche del Santo Padre si confermano anche nella giornata odierna in miglioramento. Oggi ha alternato ossigenoterapia ad alti flussi con ventimask. In considerazione della complessità del quadro clinico, sono necessari ulteriori giorni di stabilità clinica per sciogliere la prognosi ". Quest'oggi Bergoglio ha dedicato " la mattina alla fisioterapia respiratoria alternandola al riposo, mentre il pomeriggio dopo una ulteriore seduta di fisioterapia si è raccolto in preghiera nella Cappellina dell'appartamento privato sito al 10° piano, ricevendo l'Eucarestia; quindi si è dedicato alle attività lavorative ", ha aggiunto il Vaticano.

"Usciti dalla fase più critica"

Pur nella complessità del quadro clinico, fonti vaticane hanno fatto un'importante precisazione al bollettino serale di oggi specificando che " si è usciti dalla fase più critica ". È già da un paio di giorni, quando è stata effettuata la tac ai polmoni insieme ad altre e numerose analisi che la salute del Santo Padre fa piccoli ma significativi passi in avanti, un fattore importante e per nulla scontato alla luce dei suoi 88 anni e delle patologie con cui si ritrova a fare i conti quotidianamente. Ricordiamo che i momenti peggiori si sono vissuti soprattutto tra domenica e lunedì quando Bergoglio ha avuto una crisi respiratoria.

Proprio oggi, invece, la sala stampa vaticana ha fatto sapere che l'ossigenazione del Papa è avvenuta con una " soluzione più leggera ", indice di una importante ripresa autonoma della funzioni respiratorie. Tra gli esercizi effettuati dal pontefice alcuni che coinvolgono il diaframma per spingere più aria nel corpo.

"Un po' più ottimisti"

La situazione di salute di Papa Francesco " effettivamente è piuttosto critica, c'è stata una leggera evoluzione favorevole ci fa essere un pochettino più ottimisti, ma sempre in un quadro generale come quello che abbiamo descritto ": è quanto dichiarato dal direttore generale della Fondazione Policlinico Gemelli, Marco Elefanti, alla tavola rotonda "Leadership sostenibile: tecnologie avanzate per un futuro human-centric". Si è fatto sentire anche l'arcivescovo della città natale di Bergoglio, Buenos Aires, sul tema tanto dibattutto su ipotetiche dimissioni parlando chiaramente di speculazione.

Penso che sia quasi una mancanza di rispetto per la sua persona. Il Papa si sta riprendendo e confidiamo che Dio ce lo concederà ancora per molto tempo

", ha detto a LaPresse monsignor Jorge Ignacio García Cuerva.