Il bastone si rompe mentre cammina: imprevisto per Papa Francesco

Piccolo incidente per Papa Francesco, prima dell’udienza giubilare del sabato. Bergoglio è entrato nell’Aula Paolo VI a piedi appoggiandosi al suo bastone, ma un sostegno dello strumento si è evidentemente staccato e si è visto il Papa vacillare per pochi istanti. In quel momento il Pontefice è ad ogni modo stato subito aiutato e sorretto sottobraccio da monsignor Leonardo Sapienza e dal suo aiutante. Nel saluto ai fedeli nella basilica di San Pietro, Bergoglio è stato accompagnato in sedia a rotelle e ha poi svolto tranquillamente l'udienza. “Buongiorno a tutti voi. Adesso avete sentito la predica che ho fatto lì - le sue parole, raccolte dalla stampa vaticana - vi ringrazio della vostra presenza e vi do la benedizione. Preghiamo il Padre nostro. Adesso farò il giro salutando la gente”. Al termine dell'udienza, durata circa un quarto d'ora, Papa Francesco sempre accompagnato sulla sedia a rotelle, ha voluto avvicinarsi ai presenti, fedeli e autorità fra strette di mano, selfie e sorrisi.

Bergoglio si è anche fermato qualche istante per firmare dediche su alcuni libri e ha osservato con interesse un suo ritratto presentato da un fedele. La mattina del 16 gennaio scorso il Santo Padre era già caduto mentre si trovava a casa Santa Marta, la sua residenza. In quell’occasione il Papa, come comunicato dalla sala stampa della Santa Sede, aveva riportato una contusione all’avambraccio destro, senza fratture.

A inizio dicembre, invece, Bergoglio aveva avuto un altro incidente domestico ed era apparso in udienza con un vistoso livido sul collo, sulla parte destra del viso e un cerotto. Il Vaticano aveva fatto sapere che il Pontefice aveva battuto il mento sul comodino. Stavolta, fortunatamente, non ci sono stati strascichi.