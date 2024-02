Per Bergoglio tac ai polmoni. "Necessario un controllo"

Papa Francesco, dopo l'udienza generale di ieri, è stato sottoposto ad una Tac ai polmoni all'ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola di Roma. Gli accertamenti sono stati effettuati in relazione alla sindrome influenzale avuta nei giorni scorsi. Si è trattato di «un esame rapido per vedere perfettamente i polmoni e indagare la presenza di eventuali polmoniti, infezioni o tumori». Si tratta della Tac ad alta risoluzione che richiede pochi minuti, ciò spiegherebbe la breve permanenza del pontefice nella struttura del Gemelli Isola di Roma. Il Papa è afflitto da problemi polmonari da diverso tempo, respira male e anche ieri mattina durante l'udienza in Vaticano ha fatto leggere la catechesi a monsignor Filippo Ciampanelli dicendo di essere «ancora un po' raffreddato». Ma Bergoglio continua ad avere diversi acciacchi fisici. A gennaio aveva dovuto interrompere un'udienza per la bronchite. Un malanno che lo aveva costretto a rinunciare alla Cop28 di Dubai. Nell'ultimo anno, la salute di Francesco lo ha obbligato a rinunce, ricoveri e interventi. Il pontefice soffre di un dolore al ginocchio, a giugno è stato operato per un'ernia all'addome. A marzo era stato ricoverato per una polmonite. Tra il 2019 e il 2021, il Papa, oggi 87enne, era stato operato per la cataratta e per i diverticoli.