Migliaia in fila per Benedetto XVI. L'omaggio di Meloni e Mattarella al Papa emerito

Una folla di fedeli e di turisti si è radunata fin dalle prime luci del mattino in piazza San Pietro, in attesa di portare l’ultimo saluto al Papa emerito Benedetto XVI, la cui salma è esposta, dalle 9, nella Basilica. La traslazione del corpo di Joseph Ratzinger dal monastero Mater è avvenuta, in forma privata, alle 7. Il breve rito, presieduto dal cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica di San Pietro, è durato fino alle 7.40. Sono attese migliaia di persone da qui a mercoledì alle 19.30, tre giorni in cui resterà aperta la camera ardente prima dei funerali che verranno celebrati da Papa Francesco giovedì 5 gennaio, alle 9.30, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del presidente del consiglio Giorgia Meloni. Entrambi hanno già reso omaggio alle spoglie di Benedetto XVI, prima dell’apertura al pubblico. Insieme al premier erano presenti il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano e il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Successivamente anche il senatore a vita Mario Monti, ultimo presidente del consiglio italiano negli anni di pontificato di Benedetto XVI, si è recato in visita alla camera ardente. La salma di Ratzinger, vestito con paramenti rossi, è posizionata davanti all'altare del Bernini, all'interno della Basilica.

Le misure di sicurezza

Sono diverse le misure di sicurezza predisposte dallo Stato Vaticano per l’accesso all’interno di piazza San Pietro, attraverso l’impiego di metal detector e il forte dispiegamento di uomini delle forze dell’ordine. Tutto ciò è stato previsto per assicurare flussi regolari durante l’intera giornata. In piazza sono presenti anche poliziotti in borghese, oltre alla gendarmeria vaticana. Per il funerale di giovedì è stata annunciata la presenza di almeno 50mila persone. In queste ore saranno potenziati i mezzi pubblici in modo che si possa raggiungere San Pietro senza auto con aree di scambio ad Anagnina e a Laurentina. Al lavoro anche 500 volontari reclutati per rifocillare i cittadini, i turisti e quanti vorranno dare l'ultimo saluto a Benedetto XVI.