Conclave, c'è la data: si parte il 7 maggio. Come funziona l'elezione del nuovo Papa

Ascolta ora 00:00 00:00

Il 7 maggio via al conclave. La congregazione dei cardinali ha stabilito la data d'inizio dell'assemblea per eleggere il prossimo Papa dopo la morte di Francesco. L'inizio era noto fosse alla fine dei Novediani, tra il quindicesimo e il ventesimo giorno dopo l'inizio della sede vacante, e ora c'è anche la data. Tutti gli occhi del mondo saranno ancora una volta puntati su Roma in attesa della fumata bianca. In età moderna occorrono tra i 4 e i 5 giorni, pertanto, in linea teorica entro il 12 maggio ci dovrebbe essere il nome del nuovo Papa.

Il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, ha riferito che si è parlato anche del caso Becciu ma non è stata ancora presa una decisione definitiva. Ci sono ancora alcuni giorni di tempo prima dell'inizio. " Non c'è ancora una delibera ", ha spiegato ai giornalisti. Da oggi, quindi, la Cappella Sistina chiude al pubblico e " sono parimenti sospese tutte le visite ai Giardini Vaticani e alla Necropoli della Via Triumphalis ". Il 7 maggio il procedimento avrà inizio con la messa Pro Eligendo Pontefice in San Pietro. Al termine, i cardinali elettori si recano in processione solenne dalla Cappella Paolina alla Cappella Sistina, cantando il "Veni Creator Spiritus". Qui avviene il giuramento di ogni cardinale elettore di osservare le norme del Conclave, mantenere il segreto su ciò che accadrà all'interno e di agire secondo coscienza per il bene della Chiesa. Al termine del giuramento, il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie pronuncia a formula Extra omnes: " Extra omnes et claudantur fores ".

Tutte le persone non autorizzate vengono chiamate a uscire dalla Cappella Sistina, le porte vengono chiuse a chiave (con clavis, da qui conclave) e inizia il conclave. Il voto è segreto e l'elezione avviene quando un candidato ottiene i due terzi delle preferenze. Se l'eletto risponde "accetto", diventa ufficialmente il nuovo Papa. Le sessioni di voto sono due al giorno, al termine di ognuna le schede vengono bruciate: fumata nera indica che non c'è stata nessuna elezione e fumata bianca annuncia il nuovo Papa. Terminate le pratiche burocratiche, il Decano dei Cardinali si affaccia dal balcone centrale del Palazzo Apostolico e pronuncia la frase: " Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam ". Lui ne pronuncia il nome scelto all'ordinazione e a quel punto, il nuovo Papa si affaccia e si presenta al popolo.

Durante la durata del conclave, i Cardinali non possono avere telefoni cellulari, tv e quotidiani, le stanze che li ospitano verranno sigillate e ogni finestra oscurata. E in Cappella Sistina le finestre rimarranno rigorosamente chiuse. Qualsiasi tentativo di influenza o campagna elettorale sarebbe punito con la scomunica. Durante il Conclave, i cardinali elettori sono ospitati a Casa Santa Marta, da cui verranno portati ogni giorno in Sistina a bordo di un autobus, in un tragitto completamente isolato.

Il conclave più breve durò appena 10 ore: si tenne nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre 1503. Venne eletto Giulio II, nato Giuliano della Rovere, il cui pontificato durò 10 anni ma fu uno dei più straordinari a livello artistico. Chiamò in Vaticano Michelangelo e Raffaello, iniziò l'opera della basilica di San Pietro, fondò i Musei Vaticani e la Guardia Svizzera.

Al contrario, il conclave più lungò si prolungò per, dal 29 novembre 1268 al 1º settembre 1271, e portò all'elezione di. Si tenne a Viterbo e fu raggiunto un accordo grazie alla mediazione dell'imperatore del Sacro Romano Impero, Rodolfo I d'Asburgo, che favorì la scelta di Tedaldo Visconti.