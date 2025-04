Il cardinale Chavez: "Il Conclave durerà tre giorni. Abbiamo già una lista di nomi"

Ascolta ora 00:00 00:00

"Il Conclave durerà al massimo tre giorni". Il cardinale salvadoregno, Gregorio Rosa Chavez, già vescovo ausiliare della capitale San Salvador, si dice certo che entro il 9 maggio il nuovo papa potrebbe già essere eletto. E aggiunge: "Ognuno tra i cardinali ha già, in cuor suo, la lista" di candidati.

"Manca ancora il nome, o lo stile, ma la direzione penso sia chiara", risponde il cardinale a chi gli chiede chi sarà il nuovo Papa. Il Conclave, spiega ancora Rosa Chavez, "è molto aperto e ci potranno essere sorprese, come è sempre stato nella storia della Chiesa". "Nella mia lista ci sono cinque nomi. È una lista molto interessante. E ci sono anche italiani", rivela il porporato. Difficile dire se sarà un papa americano, o europeo o italiano perché "tutto è possibile, tutte le porte - dice - sono aperte". Anche il cardinale francese Jean-Paul Vesco, arcivescovo di Algeri, intervistato da Repubblica, ha profetizzato: "Non credo che sarà un Conclave lungo". La sua è "un'intuizione" che aveva ancora prima di mettere piede a Roma, convinto che "i candidati emergeranno con evidenza" perché "tra cardinali ci sono differenze di sensibilità ma non campi contrapposti". Vasco, poi, racconta: "Ero raccolto davanti al corpo del Papa, vedevo migliaia e migliaia di persone arrivare e mi domandavo: 'Cos'è un Papa?'. Penso che colui che eleggeremo è già da molto tempo preparato dal Signore. Non siamo noi che facciamo il Papa. Dobbiamo trovare chi tra noi è già stato scelto".

Vasco, poi, prevede: "Mi rendo conto che non avremo un Francesco". E precisa: "Ho l'impressione che avremo un uomo del consenso. Francesco ha scosso molto la Chiesa e ora l'istituzione ha bisogno di pace. Ma il popolo di Dio ha bisogno di andare avanti". Secondo Vasco "colui che sarà eletto dovrà conciliare il bisogno di unità e guidare un popolo di Dio che vuole procedere nella direzione di Francesco. Più che l'origine è una questione di carattere".

Il cardinale francese spiega: "Se vieni da dentro è difficile riformare le cose, era la forza di Francesco e la sua fragilità, era un uomo solo che poteva riformare. Possono funzionare entrambi i modelli, e possono fallire entrambi".