Papa Francesco collegato in video per gli Esercizi spirituali. "Lievi miglioramenti"

Papa Francesco questa mattina ha partecipato alla messa nella cappella attigua alla sua camera al Policlinico Gemelli e nel pomeriggio si è collegato con l'Aula Paolo VI per seguire in video gli esercizi spirituali della Curia Romana e le relative meditazioni e preghiere. Lo ha reso noto la Sala Stampa Vaticana, chiarendo che il video collegamento ha consentito al pontefice di seguire gli Esercizi senza essere visto. Si terranno fino al prossimo venerdì e vi avrebbe preso parte anche il Papa in altre situazioni. La Sala stampa ha ricordato che mercoledì prossimo non ci sarà la catechesi scritta del Papa. È stato poi spiegato che il Papa è al corrente di quello che accade all'esterno e si " mantiene informato su quello che succede con diversi mezzi ".

Sulla situazione di salute del Santo Padre, viene reso noto che il quadro clinico è in lieve miglioramento in un quadro complesso. Quest'oggi ha continuato le terapia e la fisioterapia respiratoria e motoria. I medici oggi non si sono espressi, ma al momento non risulta che ci siano state decisioni sullo scioglimento della prognosi. Nemmeno questa sera è stato diramato il bollettino medico dall'ospedale perché, come già annunciato, nella situazione attuale vige un sostanziale quadro di stabilità che " è in sé un elemento positivo che va a consolidare il miglioramento dei giorni scorsi ". La dieta che i medici che hanno in cura il Papa al Gemelli gli hanno prescritto " contempla anche cibi solidi ".

Il Papa, dal ricovero dell'ospedale Gemelli, ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Münster, in Germania, presentata da mons. Felix Genn, che ha appena compiuto 75 anni e va in pensione.

errori personali

Il suo nome è salito alla ribalta delle cronache perché negli anni passati ha commissionato uno studio indipendente sugli abusi sessuali compiuti nel corso del tempo dai sacerdoti della sua diocesi, ammettendo anche di aver compiuto "" in merito. Il presule all'epoca: ora va in pensione, con l'ok del Papa.