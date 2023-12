"Tornate in mare": così il papa benedice la ong di Casarini

"Fanno un bel lavoro questi". Nonostante tutto, Papa Francesco ha espresso il proprio elogio alla Ong Mediterranea guidata da Luca Casarini. Dopo le polemiche di stampa su un asserito contributo finanziario vaticano alla Ong spagnola Open Arms (smentito però da quest'ultima) e sul coinvolgimento di alcuni vescovi italiani in presunte donazioni alla stessa Mediterranea, il Santo Padre ha lanciato un significativo assist all'organizzazione umanitaria dell'ex attivista no-global, della quale stamani aveva incontrato alcuni esponenti in aula Nervi.

Nell'occasione, Bergoglio avrebbe anche incoraggiato i responsabili di Mediterranea a riprendere la loro attività di salvataggio in mare. "Come sempre il Papa ci ha dimostrato un grande affetto e ci esorta. Ci ha detto: 'coraggio tornate in mare a salvare vite'. È stato un abbraccio di gioia, il Pontefice ci sostiene", ha gioito lo stesso Luca Casarini. E in effetti l'incoraggiamento del Santo Padre arriva in un momento non certo tranquillo per l'organizzazione umanitaria guidata dall'ex no-global, finita al centro di indiscrezioni di stampa per il presunto uso improprio di alcune donazioni che sarebbero arrivate nelle casse della Ong da enti ecclesiastici. Circostanze Casarini ha sempre respinto e che tuttavia avevano gravato non poco sulla reputazione di Mediterranea.